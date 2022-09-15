Лучшие юристы и бухгалтеры Алматы встретятся с 10 тысячами горожан

16 сентября в Ледовом дворце ALMATY ARENA состоится юбилейный форум "Параграф GLOBAL", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Форум пройдёт в два этапа. Первый – профессиональная конференция "Бухгалтер RESTART", предназначенная для бухгалтеров, финансистов и представителей бизнеса. Второй – широкомасштабная, общенациональная социально значимая акция "Народный юрист".

БУХГАЛТЕР RESTART

Профессиональная конференция "Бухгалтер RESTART" обещает стать самым крупным событием для бухгалтеров Казахстана в 2022 году. На данной площадке будут обсуждены самые актуальные темы от корифеев казахстанской бухгалтерии, начиная с профессионального выгорания и кончая внесением изменений в Налоговый кодекс, бизнесом без штрафов и потерь.

Вход на конференцию — свободный.

Для тех, кто пройдёт регистрацию, предусмотрены специальные призы.

Расписание работы секций, имена спикеров, а также регистрацию тех, кто хочет принять участие в специальном розыгрыше для бухгалтеров, можно найти здесь.

НАРОДНЫЙ ЮРИСТ

Республиканская акция "НАРОДНЫЙ ЮРИСТ" – всенародное широкомасштабное мероприятие, где лучшие высокопрофессиональные юристы – адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, а также руководители государственных органов, представители НПО, банковской сферы дадут бесплатные консультации и ответят на вопросы граждан.

Цель акции - повышение правовой грамотности населения и оказание необходимой юридической помощи в решении возникших правовых споров и конфликтов.

"Народный юрист" стартует в Ледовом дворце ALMATY ARENA 16 сентября в 16:00. Алматинцев и их гостей встретят более 100 юристов и экспертов, специализирующихся по всем отраслям права – уголовному, гражданскому, земельному, жилищному, трудовому, банковскому, земельному, налоговому и многим другим.

В этот же день и в это время всенародная акция пройдет во всех других городах и регионах страны – Нур-Султане, Конаеве, Актобе, Таразе, Туркестане, Актау, Костанае, Петропавловске, Павлодаре, Караганде, Балхаше, Семее, Уральске, Атырау, Усть-Каменогорске, Кызылорде, Шымкенте, Кокшетау, Талдыкоргане.

Адреса проведения "Народного юриста" в каждом городе представлены здесь.

Имена и область деятельности каждого из профессиональных юристов и представителей государственной власти, которые будут консультировать население, можно увидеть на сайте. Для этого необходимо выбрать город, где вы хотели бы попасть на акцию, и далее под адресом будет расположен список консультантов.

С 2016 года в акции приняло участие более семи тысяч специалистов, юридическую помощь получило свыше 100 тысяч казахстанцев.

Организаторами мероприятия выступили Агентство РК по противодействию коррупции, информационная система "Параграф", сетевое издание Zakon.kz, органы государственной власти, известные юристы и адвокаты.

Только в южном мегаполисе "НАРОДНЫЙ ЮРИСТ" и "Бухгалтер RESTART" предполагают принять 16 сентября до 10 тысяч посетителей. Возможности многофункционального ледового комплекса ALMATY ARENA позволяют без помех обслужить такое количество людей.

"Параграф GLOBAL" – уникальное событие, направленное на повышение правовой грамотности населения и одновременно на развитие профессионального бизнес-сообщества страны.

Не упустите свою возможность получить бесплатную юридическую консультацию и познакомиться с лучшими казахстанскими юристами и бухгалтерами.

Организаторами юбилейного форума "Параграф GLOBAL" являются информационная система "Параграф" и сетевое издание Zakon.kz.

