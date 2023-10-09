Лучшие учителя мира встретились на саммите в Астане
Сегодня, 15:26
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Сегодня, 15:26Сегодня, 15:26
209Фото: Министерство просвещения РК
В Астане прошёл Открытый национальный саммит педагогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
По информации ведомства, впервые в истории Казахстана в столице прошёл Открытый национальный саммит педагогов. В нём приняли участие лучшие учителя мира.
Сообщается, что саммит педагогов – это инициатива, направленная на создание профессиональной образовательной платформы для учителей, родителей и менеджмента школ.
"На этом мероприятии перемешались культуры, языки и педагогические подходы. Но, главное, что во всей этой коллаборации на первом месте стоит педагог, который совершенствует себя, чтобы затем донести знания своим ученикам", - сказала первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева.
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