Лучшие учителя мира встретились на саммите в Астане

В Астане прошёл Открытый национальный саммит педагогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

По информации ведомства, впервые в истории Казахстана в столице прошёл Открытый национальный саммит педагогов. В нём приняли участие лучшие учителя мира.

Сообщается, что саммит педагогов – это инициатива, направленная на создание профессиональной образовательной платформы для учителей, родителей и менеджмента школ.