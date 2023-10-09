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Лучшие учителя мира встретились на саммите в Астане

Сегодня, 15:26
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Министерство просвещения РК Сегодня, 15:26
Сегодня, 15:26
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Фото: Министерство просвещения РК

В Астане прошёл Открытый национальный саммит педагогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

По информации ведомства, впервые в истории Казахстана в столице прошёл Открытый национальный саммит педагогов. В нём приняли участие лучшие учителя мира.

Сообщается, что саммит педагогов – это инициатива, направленная на создание профессиональной образовательной платформы для учителей, родителей и менеджмента школ.

"На этом мероприятии перемешались культуры, языки и педагогические подходы. Но, главное, что во всей этой коллаборации на первом месте стоит педагог, который совершенствует себя, чтобы затем донести знания своим ученикам", - сказала первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева.

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