Между вокзалами Алматы-1 и Алматы-2 планируется построить ЛРТ, передаёт BaigeNews.kz.

"На II этапе строительства транспортного каркаса Алматы в 2025-2026 годах планируется организация наземного метро между станциями Алматы II и Алматы I", – сообщили в акимате мегаполиса.

Согласно информации, по мастер-плану транспортного каркаса Алматы, утверждение которого планируется до декабря 2023 года, акимат предлагает на I этапе, в 2024 году, начать строительство 17 километров БРТ (Bus rapid transit, скоростная автобусная линия) на пр. Райымбека, строительство 10 отстойно-разворотных площадок и начало строительства трех транспортно-пересадочных узлов.

Также, на II этапе строительства в 2025-2026 годах планируется запуск 10 коридоров транспортного каркаса, строительство первой линии 26 километров ЛРТ (Лёгкий рельсовый транспорт, ЛРТ, от англ. Light Rail), строительство трех новых станций метро до рынка "Барлык" и 20 отстойно-разворотных площадок.