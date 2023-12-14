Лото-аппарат взломали двое мужчин в Алматы

Лото-аппарат разгромили двое мужчин в Алматы. Подозреваемых задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Следователи установили, что двое ранее судимых жителей Алматинской области 31 и 35 лет проникли в бутик в Медеуском районе, и, взломав аппарат, похитили 140 тысяч тенге. Материальный ущерб предприниматель оценил в 336 тысяч тенге.

"Подозреваемые задержаны. Они дали признательные показания. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 188 УК РК. Личности задержанных проверяются на причастность к возможным аналогичным преступлениям. Оба молодых человека в прошлом уже имели судимости за совершение краж чужого имущества", - сообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.

Оба мужчины находятся в изоляторе временного содержания.