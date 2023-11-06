LOT Polish Airlines не ограничивала полёты в Алматы

Информация о том, что авиакомпания "LOT Polish Airlines" ограничит число полётов в Алматы, не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

В Комитете гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан прокомментировали информацию о полётах LOT Polish Airlines в Алматы.

"В аэропорту Алматы действует режим "открытого неба" и ограничений на выполнение полётов для иностранных авиакомпаний нет. Запросов от авиакомпании "LOT Polish Airlines" на выполнение полетов в аэропорт Алматы не поступало", - сообщили в КГА.

Отмечается, что данная авиакомпания осуществляет полеты в Астану с 2017 года. В настоящее время рейсы между столицами Казахстана и Польши выполняются с частотой три раза в неделю (понедельник, вторник, пятница).