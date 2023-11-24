Лошади массово гибнут в Павлодарской области
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В Павлодарской области произошёл падёж более 50 голов лошадей. Специалисты назвали причину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
ЧП произошло между сёлами Максимовка и Розовка в начале ноября. Пять животных принадлежали ТОО "Кирова", остальные – частным подворьям.
Специалисты областной ветеринарной лаборатории исследовали патологический материал на общую токсичность. В национальном референтном центре по ветеринарии исключили особо опасные заболевания животных.
"Все результаты отрицательные. При вскрытии установлено увеличенное в размере сердце, из тонкого и толстого отдела кишечника исходил зловонный запах газообразования, а в желудке содержалась непереваренная зелёная масса", - сообщили в региональном управлении ветеринарии.
Лимфатические узлы у животных не были увеличены, паренхиматозные органы патологических изменений не имели.
Животные паслись на полях ТОО "Кирова", где высаживали ячмень, овёс, озимую рожь. При визуальном осмотре оставшихся животных у десяти лошадей заметили шаткую походку, затруднение дыхания, вздутие и диарею.
"Предполагаемый диагноз – пастбищное отравление", – резюмировали в Управлении ветеринарии.
Эпидемиологическую ситуацию в населённом пункте контролируют специалисты.
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