Лошади массово гибнут в Павлодарской области

В Павлодарской области произошёл падёж более 50 голов лошадей. Специалисты назвали причину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

ЧП произошло между сёлами Максимовка и Розовка в начале ноября. Пять животных принадлежали ТОО "Кирова", остальные – частным подворьям.

Специалисты областной ветеринарной лаборатории исследовали патологический материал на общую токсичность. В национальном референтном центре по ветеринарии исключили особо опасные заболевания животных.

"Все результаты отрицательные. При вскрытии установлено увеличенное в размере сердце, из тонкого и толстого отдела кишечника исходил зловонный запах газообразования, а в желудке содержалась непереваренная зелёная масса", - сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Лимфатические узлы у животных не были увеличены, паренхиматозные органы патологических изменений не имели.

Животные паслись на полях ТОО "Кирова", где высаживали ячмень, овёс, озимую рожь. При визуальном осмотре оставшихся животных у десяти лошадей заметили шаткую походку, затруднение дыхания, вздутие и диарею.

"Предполагаемый диагноз – пастбищное отравление", – резюмировали в Управлении ветеринарии.

Эпидемиологическую ситуацию в населённом пункте контролируют специалисты.