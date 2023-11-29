Лошадь в легковушке перевозил житель ВКО

Лошадь в салоне легкового автомобиля перевозил житель Восточно-Казахстанской области. Нарушителя выявили в ходе ОПМ “Скотокрад”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Патрульные для проверки остановили авто 44-летнего местного жителя. При осмотре машины они обнаружили на заднем сидении живую лошадь, которую мужчина вёз без каких-либо документов, а также нарушая правила перевозки.

В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 406 КоАП РК. Материалы направлены в Тарбагатайскую районную ветеринарно-территориальную инспекцию.