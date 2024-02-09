Лодку будем покупать: жители занесенного снегом Петропавловска со страхом ждут весну

Зима на севере Казахстана выдалась небывало снежной. Во дворах и на улицах Петропавловска появились барханы с человеческий рост. А то и выше. Жители областного центра возмущены темпами работы коммунальных служб. Снежные холмы ими не убираются, а только копятся. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz рассказали сами горожане.

Петропавловцы с ужасом вспоминают 2017 год, когда паводок накрыл Северо-Казахстанскую область. Тогда он побил сразу несколько рекордов половодья за последние пятьдесят лет.

Тревожится и Людмила Самохвалова. Горожанка уже не знает, в какую дверь стучаться. Снежные барханы у её дома в частном секторе только увеличиваются. Улицы небольшого микрорайона под снос "Сенная база" совсем не похожи на зимнюю сказку. Из гряды снега едва заметны припаркованные у ворот авто.

"Лодку будем покупать, что делать... Поплывём. Осадков очень много выпало этой зимой. Давно такого не видела. Я звонила в ЖКХ, ikomek, ходила в акимат, писала в eOtinish. Везде говорят одно и тоже. Ваше заявление зарегистрировано, на рассмотрении. Говорят, в конце февраля, может, приедут. Не знают. А нам как быть? Дальше писать заявления и фото скидывать? Нас постоянно топит. Канавы вдоль домов, которые мы в ручную копали - все под снегом. Пока он не растает, вода никуда не пойдёт. На соседней улице даже канав нет. Поэтому все сугробы у них превратятся в воду и уйдут под дома. Соседка моя страдает каждую весну. У неё мебель на кирпичах стоит, потому что талая вода заходит в дом. Плюс, может прийти и со стороны новостроек. Раньше там было болото, теперь площадки подняли, дома высокие поставили. Вода будет искать куда уйти и пойдёт в низ. То есть к нам", - рассказывает Людмила.

Горожанка рассматривала вариант вывезти накопившиеся сугробы за свой счёт, наняв подрядную организацию. Но стоимость их работ несоизмерима с возможностями жительницы.

"Один рейс Камаза стоит в пределах 10 тысяч тенге. Час работы трактора, которые погрузит в Казмаз снег - минимум 8 тысяч. Чтобы очистить нашу территорию надо как минимум три камаза нанять. Плюс трактор. Некоторые берут за почасовую работу. Там ценники ещё круче. Я половину зарплаты своей потрачу на вывоз снега! И это при том, что на очистку города от снега такие огромные деньги выделили. В том числе и окраин Петропавловска. А люди должны сами за свой счёт вывозить?", - сокрушается собеседница.

Напомню, что на очистку Петропавловска от снега выделено 3 миллиарда тенге. Средства рассчитаны на три года.

Пока в некоторых микрорайонах жители только в ожидании спецтехники, у ворот других горожан снег уже вывезли. Но слов благодарности за своё усердие подрядчики от петропавловцев не услышат. К примеру, огромный снежный ком, собранный после очистки улицы, буквально перегородил вход в гараж. А в микрорайоне Заречный у одного из частных домов вместе с сугробами трактор срезал и молодые деревца. И после, видимо, стараясь тщательнее убрать бархан, оставил на калитке хозяев "отчёт" о проделанной работе.

Галина Доленко не первый год живёт в частном доме. Но такого количества снега не видела давно. Ждать коммунальные службы женщина не стала и, как и многие горожане, за собственные средства очистила территорию.

"У нас и во дворе, и за двором лежали огромные сугробы. Мы не просто не успевали вывозить со двора. Нам некуда было. Улица маленькая, на дорогу же не будешь выкидывать. Территория от проезжей части до ворот покрыта метровым слоем снега. На эти сугробы накидать сложно. Поэтому делали сугробы везде. Недавно наняли камаз с погрузчиком. Ребята в несколько рейсов вывезли всё. Заплатили мы за это прилично... Но знаете, что не даёт покоя? Снегопад ведь продолжится. Как бы ещё столько же не навалило. Уже не знаешь, чего ожидать от этой зимы!", - ответила горожанка.

В городском отделе ЖХК уверяют, что активная работа по подготовке к весеннему паводку в Петропавловске ведётся. В приоритете вывоз и уборка снега как в центральной части областного центра, так и в частном секторе. Коммунальные службы напоминают, что вывоз снега, скопившегося за пределами территории частной собственности, убирают бесплатно.

"С начала зимнего периода коммунальные службы вывезли 544 тысячи кубометров снега. Объём работы большой. Сейчас мы будем переходить на двухсменный режим работы. Будем очищать и маленькие улицы. В частном секторе работаем по следующему механизму. Сейчас продолжаются работы по очистке снега с основных улиц. Это необходимо, чтобы обеспечить бесперебойный поток движения автотранспорта. Параллельно ведутся работы по вывозу снега со второстепенных улиц. Это необходимо для того, чтобы большегрузная техника смогла пройти. После перейдём к основной задаче. Это вывоз снега со дворов частного сектора. Будет вывозиться бесплатно. Мы составим график работ, согласно которому жители должны будут вывести свой снег со дворов вдоль улицы. И согласно графику коммунальные службы будут вычищать этот снег и вывозить на полигоны", - объяснила пресс-секретарь отдела ЖКХ Петропавловска Жанель Батанова.

В областном центре действуют четыре полигона, на которые вывозят снег. Над очисткой городских улиц сейчас работает 120 единиц техники. Это погрузчики, тракторы, камазы. Акимат планирует дополнительно поставить на маршруты еще 145 единиц.

"Также мы проводим работы по очищению ливнёвок. Общая их протяжённость в городе составляет 228 километров. 130 из них построили в течение последних нескольких лет", - дополнила Жанель Батанова.

Тем временем в плачевном состоянии остаются трассы на территории региона. Сельчане сообщают о заблокированных снегом дорогах. Некоторые деревни буквально отрезаны от цивилизации. Одна из них - село Бескудук в Есильском районе.

"Мы находимся в 25 километрах от трассы. Но добраться до неё невозможно. Дороги нет. Вчера прошёлся погрузчик, сделал небольшой проезд. Но метель же не останавливается. Дорогу быстро снова забило. В акимате говорят, что тендер на очистку дорог ещё не разыгрался, подрядчик не определён. А нам что делать? Недавно человеку плохо стало, нужно было везти в больницу. Так вызывали ЧС. Они два часа пробивались. Мы боимся, что если что-то случится, то получить помощь не сможем", - поделился переживаниями сельчанин Виталий.

По данным синоптиков, сумма выпавших за зимний период осадков в регионе в два-три раза превышает среднемноголетнюю норму. Больше всего зафиксировано на одном из участков района имени Габита Мусрепова. С 18 ноября до конца января там выпало более 175 миллиметров. Отклонение от нормы составило 313 процентов.

Фото и видео: Наталья Волкова.