Ливни и град прогнозируют синоптики в регионах Казахстана

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшие дни на территории Казахстана существенных изменений в погоде не ожидается, по-прежнему большая часть страны будет находится под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди с грозами, на севере, востоке республики ожидаются сильные дожди, с порывистым ветром, градом и шквалом", - сказано в сообщении.

Западные регионы страны будут находится в поле повышенного давления, ожидается погода преимущественно без осадков.

Значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.