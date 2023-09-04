Ливень в Петропавловске затопил частный сектор и многоэтажку

В минувшие выходные в Петропавловке начался настоящий потоп. Ливневый затяжной дождь принес немало вреда и неудобств горожанам. Дворы домов частного сектора, где недавно постелили новое асфальтовое покрытие, скрывались под водой, в то время как жители многоэтажки вычерпывали дождевую воду с лестничных площадок, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Старенькие частные дома в строящемся микрорайоне Жас Оркен и без того выглядят невзрачно. Так еще и весь удар от обильных осадков приняли на себя.

"Мало того, что был непрекращающийся сильный ливень с громом и молнией, так еще и озеро вокруг дома образовалось. Вода зашла во двор, ручейками сбегала к нашим домам, она шуровала из колодцев. Страшное зрелище, такого я давно не наблюдала", - говорит жительница частного сектора по улице Горького Любовь.

В своем доме она живет 45 лет и пережила огромное количество ливней. И к таким последствиям не была готова. Сейчас вся прилегающая к их домам территория превратилась в грязевое месиво.

"Это первый сильный дождь после ремонта нашей улицы. Именно с этим я и связываю наш потоп. Уж не знаю правильно ли укладывали асфальт, но ливневок нас лишили и даже маломальских канав не вырыли. А ведь уже осень. Дожди в этот период – нормальное явление. Нам теперь как жить", - удивляется Любовь Александровна.

К слову, улицу Горького ремонтируют уже несколько лет. Протяженность дороги немного превышает два километра. И на ее реконструкцию выделено два миллиарда тенге.

"У нас были ливневки, никогда не страдали от излишней воды. Но потом решили сделать дорогу…. А вчера началась паника. Утром к нам никто не приезжал, не предлагал откачать воду, хотя все социальные сети были полны видео того ужаса, в котором мы оказались вчера. Сноса мы уже давно ждем. Нам только обещают. Вот и живем: с одной стороны высотки, красивая застройка, а с другой стороны мы", - высказалась одна из жительниц микрорайона Сания Салимовна.

Утром Анна Сячкина вместе с ребенком выкладывала досточки от своей калитки до дороги, чтобы дети смогли добраться до школы, не увязывая в грязи и глине.

"Выносим с собой обувь, доходим до дороги и переобуваемся. Тут всего-то метра четыре. Но можно увязнуть в серьез. Всю ночь здесь вода стояла. Сегодня она уже в погребе. В огороде все в воде. Дома холодно. Судя по погоде, вода будет стоят недели три. Никто к нам не приезжал, не пытались скачать… Детей как в школу водить? А весной еще что будет?", - вопрошает Анна.

Пострадали от затяжного ливня и жители многоквартирного дома по улице Алтынсарина. Как только начался дождь горожане обнаружили у себ в подъезде настоящий потом. Вода сбегала по лестничным пролетам и скапливалась у дверей квартир и тамбуров. От напора стекающей воды электрощеток дважды взорвался.

Жильцы публиковали в Сети видео, как отчаянно они борются со стихией. На кадрах заметно, как мимо лестничных проемов хлещут струи воды. По словам жителей, с последствиями ливня они справлялись своими силами. Помощь поступила позже, чем ожидали. Их квартиры практически на сутки оказались обесточены. Как выяснилось, сейчас подрядная организация занимается ремонтом кровли этого дома. Жители сетуют на поломку ливневого стока.

"Стали бить тревогу и вызывать службы. Но никто не ехал. Счетчик взорвался, горел. Сосед тушил огнетушителем. Вызывали пожарных. В квартиры зашла вода. Мы из тамбура не выходили, чтобы не затопило дальше квартиры. 30 лет живем здесь и впервые встречаем такое. Проблема в ливневке. У нас еще продолжается ремонт", - рассказала жительницы многоэтажки Светлана Шаталова.

Ситуацию с кровлей многоэтажки должен решать подрядчик. Что же касается затопления частного сектора, то в городском отделе ЖКХ уточнили, что коммун службы работают в усиленном режиме.

"За воскресенье поступило 7 звонков от горожан, которым требовалась откачка воды. Работала спецтехника всю ночь и продолжила устранять последствия дождя и днем. Что касается улицы Горького, то по проекту там будет установлена закрытая ливневка. Система построена на 80%, но сброс воды не подключен по причине продолжающихся работ, - сообщила пресс-секретарь отдела ЖКХ Жанель Батанова.

За сутки в Петропавловске выпало больше нормы месячных осадков. Такого затяжного ливня горожане не видели давно.

Фото: Анна Мирская.