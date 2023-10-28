Лишение водительских прав на семь лет за пьяную езду попытались оспорить в Конституционном Суде

Соответствет ли Конституции законодательная норма о том, что за вождение в нетрезвом виде или наркотическом опьянении водитель на семь лет лишается права садиться за руль, и не противоречит ли это праву гражданина на свободный выбо профессии? Такое общение поступило в Конституционный Суд РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КС.

"Из обращения следует, что лишение гражданина права управления транспортным средством сроком на семь лет, предусмотренного частью первой статьи 608 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) является неоправданным и нарушает его право на свободный выбор вида деятельности и профессии. Заявитель считает данное дополнительное взыскание несоразмерным в сравнении со случаем, когда за аналогичное правонарушение у гражданина, не имеющего права управления транспортным средством (часть шестая статьи 608 КоАП), сохраняется возможность получить водительское удостоверение, подтверждающее право управления", — сообщили в Конституционном Суде.

По результатам проверки Конституционный Суд пришел к выводу о том, что дополнительное административное взыскание в виде лишения на определенный срок права на управление транспортным средством не противоречит Конституции.

"Лишение указанного права является временным ограничением на уровне закона. За гражданином сохраняется возможность выбора иного рода деятельности и профессии. Вместе с тем, часть шестая статьи 608 КоАП не отвечает государственной политике по профилактике (предупреждению) повторного совершения такого нарушения до получения указанного документа", — говорится в сообщении.

По данным Генеральной прокуратуры, с 2014 года по сентябрь 2023 года в результате 158 тысяч ДТП в Казахстане погибло более 22 тысяч человек, свыше 205 тысяч получили различные увечья и травмы. При этом по вине пьяных водителей произошло более 6400 аварий, в которых погибли 1426 человек и 8607 получили различные травмы.