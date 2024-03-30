Лишь в одном городе Казахстана в субботу ожидаются неблагоприятные метеоусловия

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 30 марта ожидаются лишь в одном городе Казахстана — в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в Атырау возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Специалисты отмечают, что 30 марта по Казахстану прогнозируется неустойчивый характер погоды, осадки (преимущественно дождь), в горных районах юга и юго-востока сильные осадки (дождь, снег). По РК ожидаются туман, на юге, юго-востоке – гроза, на северо-западе, севере, в центре – гололёд.