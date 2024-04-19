Лиса укусила корову: в ВКО выявили бешенство у домашних животных
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В ВКО с начала года зафиксировали два случая заболевания бешенством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Специалисты проводят эпизоотологические обследования.
"Случаи заболевания бешенством выявили в двух крестьянских хозяйствах в районах Алтай и Улкен Нарын. В начале марта в Мало-Нарымском сельском округе в крестьянском хозяйстве "Селигер" лиса укусила корову. По итогам исследования бешенство подтвердилось. Аналогичный случай произошел в ТОО "Мойылды- Байконур" в Полянском сельском округе района Алтай", — сообщили в управлении сельского хозяйства ВКО.
Как добавили в пресс-службе акима ВКО, в хозяйстве будут проведены все необходимые мероприятия, в том числе вакцинация поголовья, дезинфекция помещений для содержания скота.
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