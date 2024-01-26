Линии экстренной службы восстановили в Астане

Линии экстренной службы (101, 112) восстановили в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департемент по чрезычайным ситуациям Астаны.

"Линии экстренной слу­жбы ("101", "112") Департамента по чрезв­ычайным ситуациям Астаны МЧС РК восстановлены. Номер 101 и 112 лин­ии экстренного вызова работают в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за технических неполадок по линии связи в Астане отключились линии экстренной службы (101, 112).