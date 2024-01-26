Линии экстренной службы восстановили в Астане
Сегодня, 12:29
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Сегодня, 12:29Сегодня, 12:29
116Фото: pxhere.com
Линии экстренной службы (101, 112) восстановили в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департемент по чрезычайным ситуациям Астаны.
"Линии экстренной службы ("101", "112") Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны МЧС РК восстановлены. Номер 101 и 112 линии экстренного вызова работают в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за технических неполадок по линии связи в Астане отключились линии экстренной службы (101, 112).
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