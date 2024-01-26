Линии экстренной службы 101 и 112 отключились в Астане
Сегодня, 11:59
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Сегодня, 11:59Сегодня, 11:59
43Фото: baigenews.kz
Из-за технических неполадок по линии связи в казахстанской столице отключились линии экстренной службы (101, 112), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департемент по чрезычайным ситуациям Астаны.
"При чрезвычайных ситуациях (происшествиях) Просим звонить на следующие номера тел. 8(7172)55-94-32, 8(7172)37-41-70, 8(7172)37-43-63 и сотовые номера телефонов 8-771-440-01-12, 8-708-269-23-41", - сообщили в ДЧС.
Также в ведомстве отметили, что дозвониться на номера "101" и "112" можно с городских номеров.
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