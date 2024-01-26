Линии экстренной службы 101 и 112 отключились в Астане

Из-за технических неполадок по линии связи в казахстанской столице отключились линии экстренной службы (101, 112), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департемент по чрезычайным ситуациям Астаны.

"При чрезвычайных ситуациях (происшествиях) Просим звонить на следующие номера тел. 8(7172)55-94-32, 8(7172)37-41-70, 8(7172)37-43-63 и сотовые номера телефонов 8-771-440-01-12, 8-708-269-23-41", - сообщили в ДЧС.

Также в ведомстве отметили, что дозвониться на номера "101" и "112" можно с городских номеров.