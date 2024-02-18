Лимитированную коллекцию золотых кроссовок Трампа раскупили

Всю лимитированную линейку золотых кроссовок, которую запустил экс-президент США Дональд Трамп, раскупили, указано на официальном сайте одной из его компаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Кроссовки Never Surrender (никогда не сдавайся) были выпущены в ограниченном количестве. На странице отмечается, что выпущена была всего одна тысяча пар, каждая имеет свой уникальный номер, а на десяти случайно выбранных кроссовках стоит автограф экс-президента США.

На кроссовках также присутствуют американский флаг и буквы "Т" на языке и по бокам обуви.

Кроссовки стоили 399 долларов. Одному клиенту разрешалось выкупить максимум три пары. На сайте также можно приобрести духи и другие модели кроссовок.