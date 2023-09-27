Лимит в 1 000 евро для беспошлинной онлайн-торговли продлили ещё на полгода

В случае если стоимость товаров превышает эту сумму или её вес составляет более 31 килограмма, необходимо будет заплатить пошлину в размере:

для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, – 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за килограмм в части превышения норм;

для товаров, ввозимых багажом, – 30 процентов от стоимости, но не менее четырёх евро за килограмм.

Напомним, порог был повышен на временной основе в 2022 году, чтобы поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. В марте его действие продлили до 1 октября 2023 года. Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Порог беспошлинного ввоза на самолёте сохраняется на уровне 10 тысяч евро и 50 килограммов.

Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября этого года.