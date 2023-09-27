Лимит в 1 000 евро для беспошлинной онлайн-торговли продлили ещё на полгода
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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о продлении повышенного порога беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физлицами в интернет-магазинах, передаёт BaigeNews.kz.
"До 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке", - сказано в официальном сообщении.
В случае если стоимость товаров превышает эту сумму или её вес составляет более 31 килограмма, необходимо будет заплатить пошлину в размере:
- для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, – 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за килограмм в части превышения норм;
- для товаров, ввозимых багажом, – 30 процентов от стоимости, но не менее четырёх евро за килограмм.
Напомним, порог был повышен на временной основе в 2022 году, чтобы поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. В марте его действие продлили до 1 октября 2023 года. Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.
Порог беспошлинного ввоза на самолёте сохраняется на уровне 10 тысяч евро и 50 килограммов.
Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября этого года.
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