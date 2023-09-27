  • 28 Сентября, 03:47
  • BAIGENEWS
В 2 раза сократить количество стихийных свалок в Казахстане потребовал премьер
Глава Минздрава прокомментировала проверку медцентра в Караганде
Введут ли в Казахстане карантин, ответили в Минздраве
Азиада - 2023: Казахстанские стрелки принесли второе "серебро"
Женщина и двое детей сгорели в частном доме в Петропавловске
Усилить цифровизацию здравоохранения в регионах поручил Смаилов
Индийский лоукостер запустил рейсы из Дели в Алматы
Тимур Бекмамбетов приехал в Атырау
Азиада -2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября
Высыхающий Каспий показал пилот российской авиакомпании
Десятки рейсов отменили в лондонском аэропорту из-за COVID-19
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Лимит в 1 000 евро для беспошлинной онлайн-торговли продлили ещё на полгода

Вчера, 22:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
eec.eaeunion.org Вчера, 22:40
Вчера, 22:40
253
Фото: eec.eaeunion.org

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о продлении повышенного порога беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физлицами в интернет-магазинах, передаёт BaigeNews.kz.

"До 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке", - сказано в официальном сообщении.

В случае если стоимость товаров превышает эту сумму или её вес составляет более 31 килограмма, необходимо будет заплатить пошлину в размере:

  • для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, – 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за килограмм в части превышения норм;
  • для товаров, ввозимых багажом, – 30 процентов от стоимости, но не менее четырёх евро за килограмм.

Напомним, порог был повышен на временной основе в 2022 году, чтобы поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. В марте его действие продлили до 1 октября 2023 года. Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Порог беспошлинного ввоза на самолёте сохраняется на уровне 10 тысяч евро и 50 килограммов.

Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября этого года.

Самое читаемое

Наверх