Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ

Фото: пресс-служба КНБ

КНБ совместно с МВД с привлечением подразделений специального назначения двух ведомств пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах, передаёт BaigeNews.kz.

Участники криминальной схемы специализировались на переделке охолощенного, травматического, сигнального и иного нелетального оружия в боевое для его последующего сбыта на "черном" рынке.

"Спецоперация проведена одновременно в городах Астана и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. В результате задержано 23 лица, подозреваемые в причастности к криминальной схеме. Изъято 32 автомата, 88 пистолетов, 37 ружей (всего 157 единиц оружия), 9 гранат и 27390 боеприпасов различного калибра", - сообщили в пресс-службе КНБ.

Ликвидирована подпольная деятельность 7 кустарных цехов со специальным оборудованием и комплектующими для изготовления оружия и боеприпасов.

Задержанию предшествовала длительная разработка, в процессе которой осуществлен оперативный закуп автомата "Калашникова", трех пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами и боеприпасов различного калибра.

"Необходимо отметить, что в феврале 2023 года в Актюбинской области КНБ была ликвидирована кустарная мастерская по изготовлению оружия, организаторы которой были связаны с данной преступной группой. Оперативным путем раскрыта вся цепочка криминальной схемы. Установлены способы сбыта оружия, в том числе посредством созданных так называемых торговых платформ в теневом сегменте Интернет "Darkshop"", - говорится в сообщении КНБ.

Членами группы соблюдались жесткие меры конспирации и безопасности, роли каждого были строго распределены (изготовители, продавцы, посредники и так далее).

Проводится досудебное расследование.

Продолжается работа по установлению других лиц, причастных к нелегальному сбыту и приобретению оружия.