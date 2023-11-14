Ликвидацию более ста истребителей прокомментировали в Минобороны Казахстана
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117 советских истребителей выставили на торги в Казахстане с условием утилизации военной техники. В министерстве обороны пояснили, почему самолёты непригодны к использованию и продаже хотя бы на запчасти, передаёт BaigeNews.kz.
"Указанная в лоте авиатехника в количестве 117 единиц (МиГ-23УБ, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31, Су-24МР) в соответствии с приказом министерства индустрии и инфраструктурного развития включена в Перечень неиспользуемого имущества и подлежит реализации на электронных торгах (тендерах) с обязательным условием её ликвидации посредством утилизации методом распила на территории Республики Казахстан", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что выставленное имущество из-за своего технического состояния и сроков эксплуатации не пригодно для дальнейшего использования по назначению.
"В целях предотвращения использования третьими лицами техника подлежит ликвидации путём утилизации (распила)", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что самолёты дислоцированы в нескольких регионах - Абайской, Алматинской, Карагандинской областях, Шымкенте.
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