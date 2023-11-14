Ликвидацию более ста истребителей прокомментировали в Минобороны Казахстана

117 советских истребителей выставили на торги в Казахстане с условием утилизации военной техники. В министерстве обороны пояснили, почему самолёты непригодны к использованию и продаже хотя бы на запчасти, передаёт BaigeNews.kz.

"Указанная в лоте авиатехника в количестве 117 единиц (МиГ-23УБ, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31, Су-24МР) в соответствии с приказом министерства индустрии и инфраструктурного развития включена в Перечень неиспользуемого имущества и подлежит реализации на электронных торгах (тендерах) с обязательным условием её ликвидации посредством утилизации методом распила на территории Республики Казахстан", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что выставленное имущество из-за своего технического состояния и сроков эксплуатации не пригодно для дальнейшего использования по назначению.

"В целях предотвращения использования третьими лицами техника подлежит ликвидации путём утилизации (распила)", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что самолёты дислоцированы в нескольких регионах - Абайской, Алматинской, Карагандинской областях, Шымкенте.