  • 30 Июня, 23:51
  • BAIGENEWS

Ликбез по ОСМС: почему реформа буксует и как на самом деле распределяются деньги медстрахования

Сегодня, 22:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 22:50
Сегодня, 22:50
108
Фото: BaigeNews.kz

Как система ОСМС ещё на стадии запуска лишилась ключевых, заложенных реформой, параметров, особенно в части размеров обязательных отчислений со стороны работников и работодателей? Насколько эффективно Фонд социального медицинского страхования расходует поступающие средства с медстраховок и почему вокруг этих денег столько кривотолков? Почему принцип работы системы ОСМС, как общего котла, не срабатывает и, в итоге, за счёт отчислений работающих граждан, Фонд обеспечивает и льготные категории, которых в три раза больше?

Об этом в новом выпуске программы "Даю слово" рассказали казахстанские эксперты. 

Самое читаемое

Наверх