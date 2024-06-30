Ликбез по ОСМС: почему реформа буксует и как на самом деле распределяются деньги медстрахования
Сегодня, 22:50
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Сегодня, 22:50Сегодня, 22:50
108Фото: BaigeNews.kz
Как система ОСМС ещё на стадии запуска лишилась ключевых, заложенных реформой, параметров, особенно в части размеров обязательных отчислений со стороны работников и работодателей? Насколько эффективно Фонд социального медицинского страхования расходует поступающие средства с медстраховок и почему вокруг этих денег столько кривотолков? Почему принцип работы системы ОСМС, как общего котла, не срабатывает и, в итоге, за счёт отчислений работающих граждан, Фонд обеспечивает и льготные категории, которых в три раза больше?
Об этом в новом выпуске программы "Даю слово" рассказали казахстанские эксперты.
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