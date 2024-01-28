Лихачей накажут за дрифт в четыре утра в центре Сатпаева

Во время мониторинга социальных сетей полицейские нашли видео, где около четырёх часов утра на центральной улице города Сатпаева водители автомобилей BMW и Mercedes устроили "дрифт", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

По словам полицейских, лихачи грубо нарушили правила дорожного движения, создав аварийную ситуацию.