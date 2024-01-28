  • 28 Января, 21:58
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Лихачей накажут за дрифт в четыре утра в центре Сатпаева

Сегодня, 21:46
АВТОР
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pixabay Сегодня, 21:46
Сегодня, 21:46
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Фото: pixabay

Во время мониторинга социальных сетей полицейские нашли видео, где около четырёх часов утра на центральной улице города Сатпаева водители автомобилей BMW и Mercedes устроили  "дрифт", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

По словам полицейских, лихачи грубо нарушили правила дорожного движения, создав аварийную ситуацию.

"Сотрудники полиции установили нарушителей — двух жителей Сатпаева в возрасте 20 и 25 лет. В отношении лихачей составлены административные протоколы за грубые нарушения правил дорожного движения и создание на дороге аварийной ситуации. Собранный материал направлен на рассмотрение в суд. Автомобили нарушителей водворены на штрафстоянку", — говорится в сообщении.

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