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Лихача из Алматы нашли по видео из соцсетей и оштрафовали Сегодня, 18:53
232
Сегодня, 18:53
232

Лихача из Алматы нашли по видео из соцсетей и оштрафовали

Злостного нарушителя ПДД нашли по видео из соцсетей в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отношении водителя Lexus, неоднократно создававшего аварийные ситуации на дороге составили административные протоколы по следующим составам правонарушений:

  • часть 2 статьи 590 КоАП РК – не пристегнутый ремень безопасности;
  • часть 1 статьи 595 КоАП РК – невыполнение требований правил перестроения, поворота, разворота или остановки;
  • часть 1 статьи 606 КоАП РК – создание аварийной ситуации;
  • часть 2 статьи 230 КоАП РК – отсутствие страхового полиса;
  • часть 3 статьи 596 КоАП РК – выезд на полосу встречного движения;
  • часть 2 статьи 596 КоАП РК – нарушение правил обгона;
  • часть 10 статьи 590 КоАП РК – тонированные стекла.

Машину правонарушителя забрали на специализированную штрафстоянку.

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#Алматы #ПДД #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:53
232
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