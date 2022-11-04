Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан

Фото: Instagram Даута Шайхисламова

Легендарной музыкальной группе "Машина времени", приехавшую в Казахстан с концертом, подарили национальную одежду, передает BaigeNews.kz. Андрей Макаревич вместе с коллегами получили в дар казахские чапаны. Фотографию опубликовал на своей странице в Instagram продюсер Даут Шайхисламов.

Участники музыкального бэнда проведут в Казахстане концертный тур. Ранее в эксклюзивном интервью BaigeNews.kz лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился собственным мнением о музыкальном пиратстве, запрете на выступления и с теплотой отзывается о казахстанской публике.