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  • Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан
Instagram Даута Шайхисламова Сегодня, 14:56
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Фото: Instagram Даута Шайхисламова

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан

Легендарной музыкальной группе "Машина времени", приехавшую в Казахстан с концертом, подарили национальную одежду, передает BaigeNews.kz. Андрей Макаревич вместе с коллегами получили в дар казахские чапаны. Фотографию опубликовал на своей странице в Instagram продюсер Даут Шайхисламов. 

Участники музыкального бэнда проведут в Казахстане концертный тур. Ранее в эксклюзивном интервью BaigeNews.kz лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился собственным мнением о музыкальном пиратстве, запрете на выступления и с теплотой отзывается о казахстанской публике.

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#подарок #Андрей Макаревич #Машина времени #музыка
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:56
443
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