Лента новостей
- Объёмы строительства падают в трёх областях Казахстана 19:18 25
- Андрей Макаревич о ситуации в России, казахстанском гостеприимстве и ТикТоке 18:44 335
- Казахстанским женщинам нужна прозрачная система для реализации во власти 18:26 122
- Воспитатель избила ребёнка в детсаду Павлодара 18:06 186
- Привыкли воспитывать детей шапалаком - гость проекта "2022" 17:36 236
- Как отметят День Республики в школах Казахстана 17:07 572
- Гибель работников в колодце "БатысСуАрнасы": комиссия назвала виновных 16:30 286
- Как понять, что у ребенка задержка речи или расстройство аутического спектра? 16:12 388
- В Казахстане утвердили реестр субъектов специального права и госмонополии 16:00 297
- Появились подробности в деле со скандальным выдвижением Нуржана Альтаева в кандидаты в президенты 15:54 569
- Построить студенческие общежития за счёт долгов Аблая Мырзахметова просят казахстанцы 15:44 2026
- Вбить клин между нами никому не под силу — Лавров об отношениях России и Казахстана 15:28 439
- Венгерский режиссёр снял фильм о голодоморе в Казахстане 15:28 323
- Кодовое слово "помогите": как работает приложение по борьбе с домашним насилием? 15:23 523
- "Мой отец - людоед": фильм о работе пенитенциарной системы сняли в Казахстане 15:15 276
- Законодательно запретить вейпы и электронные сигареты хотят в Казахстане 14:41 309
- Любителям пива придётся раскошелиться: в Казахстане наблюдается рекордный рост цен на пенные напитки 14:40 460
- За год число ИП выросло на четверть – теперь их в Казахстане миллион 14:24 422
- Более двадцати интернет-порталов заблокировали в Казахстане за незаконные услуги по сертификации 13:42 344
- Экс-директорам платных парковок вновь продлили арест в Алматы 13:03 499
- Казахстанка завоевала "бронзу" на самом престижном чемпионате мира для студентов колледжей 12:49 362
- Война в Украине спровоцировала дефицит энергозапчастей в Казахстане 12:22 499
- Подпольный покерный клуб закрыли в Караганде 12:14 323
- Больше половины обратившихся в кризисные центры – это дети – Дуйсенова 12:05 363
- "Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше" — Марат Ахметжанов о потоке россиян 11:52 647
- Горздрав Шымкента опровергает давление на главврача Донбая 11:44 414
- Глава МВД предлагает изолировать домашних тиранов, не дожидаясь заявления жертв 11:43 344
- Более 40 иностранных наблюдателей за выборами президента аккредитовала ЦИК РК 11:37 286
- Лишить дебоширов возможности примириться с жертвой предложил министр Ахметжанов 11:22 422
- Внедрять технологии "чистого угля" и развивать возобновляемую энергетику планируется в Казахстане 10:35 531
- К 2035 году Казахстану потребуется вдвое нарастить электромощности - Саткалиев 10:34 351
- С выявлением серых майнеров в Казахстане снизилось потребление электричества 10:08 618
- Караван верблюдов, шанырак и семь рек: в Жетысуской области утвердили герб 09:26 480
- 18 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Казахстане 08:59 462
- В Алматы вскрыли древний сакский курган с золотыми артефактами 08:48 6360
- "Мёртвые души" в очереди на жильё выявили в Таразе 07:46 463
- Некоторые районы на севере Казахстана пострадали от засухи 06:29 401
- Должник совершил наезд на костанайского судебного исполнителя и скрылся 04:35 771
- Шестая ракетка России объявил о выступлении за Казахстан 03:20 1264
- Еще две трассы в Павлодарской области планируют сделать платными 02:03 448
- Астанчанку сняли с борта самолета и оштрафовали на 150 тысяч тенге 01:14 4622
- 374 холодных туалетов снесут на казахстанских трассах 00:09 805
- Военный самолет упал на жилой дом в России 17.10.2022 10447
- Токаев поддержал челлендж шоумена Коянбаева с флагом 17.10.2022 827
- Как приток мигрантов из России сказывается на экономике Казахстана 17.10.2022 773
- Грипп наступает: не забывать о масках и соцдистанции рекомендуют казахстанцам 17.10.2022 627
- Протокол противоречил объективным обстоятельствам - юристы о деле кандидата в президенты Альтаева 17.10.2022 622
- Гимнастка из Казахстана завоевала "бронзу" на Гран-при в Чехии 17.10.2022 508
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 2290
- Казахстанка признана лучшей спортсменкой Азии 17.10.2022 717
- В Казахстане предлагают защитить медиков от нападений пациентов 17.10.2022 553
- Токаев принял посла Казахстана в Великобритании 17.10.2022 412
- РОО "Мұқалмас" не планировало выдвигать своего кандидата на выборы 17.10.2022 624
- Назначен председатель Комитета геологии 17.10.2022 589
- "Болашак": 50 казахстанцев бесплатно учатся в вузах Лиги плюща 17.10.2022 748
- Суд аннулировал протокол выдвижения скандально известного Нуржана Альтаева кандидатом в президенты РК 17.10.2022 1836
- Крупную партию наркотиков пытался ввезти в Казахстан кыргызстанец 17.10.2022 562
- Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать в ближайшие дни в Казахстане 17.10.2022 5366
- Вместо бизнес-идей на личные нужды тратила чиновница гранты в СКО 17.10.2022 558
- Что нужно сделать после покупки жилья? Чек-лист 17.10.2022 637
- В Кыргызстане не рассматривают выход из ОДКБ 17.10.2022 586
- Ассоциацию военных и специальных учебных заведений создадут в Казахстане 17.10.2022 551
- Выплату пособия по уходу за ребенком в Казахстане продлят до полутора лет 17.10.2022 553
- Алматы лидирует среди регионов по объёму привлечённых частных инвестиций 17.10.2022 456
- Объём депозитов в Казахстане вновь обновил исторический максимум 17.10.2022 683
- До 23-х сократили перечень профессий, которые можно заочно получить в колледжах РК 17.10.2022 823
- О правилах прикрепления иностранцев к поликлиникам рассказали медики Алматы 17.10.2022 418
- Строитель погиб после падения балки с высоты в Шымкенте 17.10.2022 554
- В КГА прокомментировали отмену рейса Москва — Астана — Москва авиакомпании "Азимут" 17.10.2022 1523
- В Алматы 17 октября начался отопительный сезон 17.10.2022 617
- Домашний скот в Казахстане будут маркировать светоотражающей краской 17.10.2022 382
- Токаев принял председателя Комиссии по правам человека при президенте Игоря Рогова 17.10.2022 494
- Столичный микрорайон Чубары начнут газифицировать в следующем году 17.10.2022 464
- Кончаем местные, пока строим новые — депутат потребовал надлежащего ухода за дорогами 17.10.2022 672
- Из аэропорта Актобе запустят пять новых направлений 17.10.2022 399
- Жигули Дайрабаев зарегистрирован кандидатом в президенты РК - ЦИК 17.10.2022 536
- Главная мечеть Казахстана станет памятником истории и культуры 17.10.2022 916
- 54 тысячи тенге в среднем получают казахстанцы с инвалидностью в месяц 17.10.2022 942
- Второй ребёнок получил экзоскелет от фонда "Қазақстан халқына" 17.10.2022 487
- Цены в Казахстане за сентябрь выросли выше среднеисторической нормы - Нацбанк 17.10.2022 493
Андрей Макаревич о ситуации в России, казахстанском гостеприимстве и ТикТоке
В эксклюзивном интервью лидер группы "Машина времени" философски говорит о музыкальном пиратстве, запрете на выступления и с теплотой отзывается о казахстанской публике.
Более полувека существует группа "Машина времени". За это время у коллектива в Казахстане появились свои преданные слушатели, но не только они связывают музыкантов с нашей страной. Магнитофонная запись одного из полулегальных концертов группы в советское время в тогдашнем Казахском государственном университете является одним из интереснейших артефактов, найденных музыкальными археологами. Правда, услышать её широкая публика пока не может.
Историю той записи корреспонденту BaigeNews.kz поведали лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, а также музыкант и журналист из Алматы Олег Белов.
Предыстория
В 2004 году в газете "Аргументы и факты Казахстан" Олег Белов запустил новую рубрику "Музыкальные раскопки". Он находил редкие записи выступлений в Казахстане известных исполнителей, реставрировал их и разыгрывал среди читателей 10 дисков с записью тех концертов. Первой удачей была находка записи сольного концерта Виктора Цоя в Казахском политехническом институте в декабре 1987 года, где он впервые исполнил песню "Звезда по имени Солнце".
Вторым ценным приобретением Белова оказалась запись сольного концерта Макаревича в КазГУ, который состоялся в начале 90-х.
"После того как вышла публикация о концерте Цоя в Политехе, образовалась группа меломанов, желающих помочь проекту. Мы узнали от одного из них, что был концерт Андрея Макаревича в КазГУ в начале 90-х, и благодаря знакомым из КазГУ мы вышли на участников и организаторов того выступления Макаревича. Выяснилось, что им удалось записать концерт на магнитофон. Это была кустарная любительская запись — возможно, Макаревич и не знал о ее существовании. Мы нашли её, отреставрировали, оказалось, что это не только часть музыкальной истории Алматы, но и интересная грань творчества музыканта, который имеет в своем репертуаре огромное число песен, сыгранных группой, а также сольные альбомы. Подобные концерты передают живую атмосферу", — рассказал Олег Белов.
Но запись этого концерта широкая публика не услышала. Перед тем как объявлять викторину, Белову удалось через московских коллег найти телефон Макаревича. Он рассказал музыканту о найденной записи и желании разыграть диски с записями в газете.
"В ответ мы получили категорический отказ. Андрей Макаревич сказал, что опасается пиратов, которые могут потом, по его мнению, тиражировать запись этого концерта, и строго настрого отказался от того, чтобы мы устраивали такую викторину", — пояснил Олег Белов.
Ответ Макаревича
В начале ноября Белов и Макаревич могли бы встретиться в Алматы — группа "Машина времени" приезжает в Казахстан с концертом. В эксклюзивном интервью Андрей Макаревич философски говорит о музыкальном пиратстве, но с теплотой отзывается о казахстанской публике и казахском гостеприимстве.
— Сегодня концерты "Машины времени" в родной России под запретом, и это случается не впервые. Не опускаются ли у вас руки от этой ситуации?
— Ничего у нас не опускается, просто надоело это смертельно. История показывает, и я сам видел много раз, что играть в эту игру с запретами бессмысленно, потому что выиграть в неё невозможно. Это всегда проигрышная ситуация. И меня поражает, с какой скоростью они об этом забывают в очередной раз.
— Как удавалось организовывать выступления в студенческих общагах и домах культуры в конце 70-х, когда вы были под запретом? Часто ли слышали отказы в предоставлении площадки?
— В двух словах на эти вопросы ответить невозможно. Но если коротко, то важным событием в жизни "Машины времени" стало приглашение на фестиваль "Таллинские песни молодежи-76", который, по сути, был рок-фестивалем, но его организатором выступал ЦК ЛКСМ Эстонии, поэтому название фестиваля отдавало чем-то комсомольским. Сейчас уже не вспомню, как нам удалось получить документ о командировании на тот фестиваль. Выступление прошло на "ура", к тому же у нас было письмо от ЦК ЛКСМ Эстонии о том, что мы выиграли первое место на советском молодежном фестивале. Это значило, что нас признали идеологически выдержанными музыкантами. Благодаря этой бумаге мы могли чувствовать себя в безопасности в Москве. А еще Борис Гребенщиков обещал нас позвать в Питер.
Наши выступления в то время сложно было назвать гастролями. Обычно нам звонили знакомые организаторы, мы собирали аппаратуру и ехали в Питер. Помогали нам фанаты, и мы с удовольствием выступали там, так как в Москве там было тесно в узком кругу знакомых по сейшенам (вечеринкам. – Ред.) людей.
— В 1980 году "Машина времени" прошла худсовет и получила статус самостоятельного ансамбля при Росконцерте. Пришлось ли для худсовета как-то изменять тексты песен, заучивать ответы на какие-то обязательные вопросы?
— До этого события мы уже состояли в Московском гастрольном театре комедии при Росконцерте. На спектакли, к которым мы писали музыку и песни, ходила молодежь, которая увидела знакомую, но еще подпольную группу "Машина времени" на официальной афише. Спустя некоторое время благодаря череде событий мы понимали, что всё-таки нам нужен другой театр. В тот момент "Росконцерт" предложил нам показать свою программу худсовету. Видимо, понимали, что на нас можно больше зарабатывать, как на отдельной команде. Мы боялись напугать худсовет, нам было непривычно выступать при пустом зале для нескольких человек. Я разозлился и решил, что будем "пропадать, так с музыкой". Мы сыграли так, как хотели, как нам нравилось. Я ждал разноса, думал, что могут вежливо отказать, но на удивление старички из худсовета улыбались. Когда на следующий день нас позвали на худсовет, по выражению лиц и их обращению к нам стало понятно, что вопрос решен положительно. Нам утвердили ставки.
— Мой коллега, алматинский музыкант и журналист Олег Белов рассказывал, что нашел запись вашего сольного концерта в КазГУ в советское время. Вы помните то выступление?
— Да вы что, конечно, не помню. В то время у нас было очень много выступлений именно в университетах, домах культуры, которые решались пригласить нас или меня. Но, вспоминая Алматы в целом, мы сюда часто приезжали с концертами, отлично помню, что нас замечательно встречали, и не только в Казахстане, но и во всех республиках Центральной Азии. Алматы мы любим очень, Ташкент тоже. Здесь всегда всё гостеприимно, эмоционально, очень весело. На концерты в советской Алма-Ате приходила молодежь, наши ровесники, потом вместе с нами они становились старше, но и появлялись молодые слушатели.
— Белов также говорил мне, что у него есть аудиозапись того концерта, но в телефонном разговоре вы запретили ему распространять ту кассету, опасаясь пиратов. Есть ли у вас мысли по приезде в Алматы как-то решить вопрос с той записью, может быть, официально опубликовать её от своего имени?
— Смеётесь что ли. Борьба с пиратами была проиграна безнадёжно. Могу с уверенностью сказать, что только пять процентов от всей нашей музыки выходила официально, и мы получали за это какие-то деньги. Всё остальное было левое и бороться с этим было невозможно. Государство с этим бороться не хотело, потому что частенько государственные ребята сами так подрабатывали на своих мало кому известных предприятиях. А мы ничего не могли сделать.
— Сравнивая времена, в какой период было больше возможностей донести творчество до своих слушателей в обход запретов?
— Сейчас пожёстче, наверное, чем в СССР. Все-таки Советский Союз в последние годы своего существования был "дырявым", при желании музыканты всегда могли найти какой-то путь к своим слушателям.
— Сегодня у школьников и молодых популярен ТикТок. Как вы относитесь к этой социальной сети? Вообще, к возможности за счет хайпа быстро стать популярным во всем мире?
— Возможно. На 15 минут. Если это цель жизни для человека, то милости просим в ТикТок.
— Должен ли музыкант в своем творчестве выражать протест окружающей действительности? Или лучше плыть по течению, делать все в угоду публике и получать большие деньги за это?
— Музыкант должен делать только одно. Он должен быть музыкантом, делать то, что принято называть искусством. А протестует он против реальности или от неё отстраняется, это вопрос к нему. Важно, чтобы музыка, которую он делает, изменяла мир к лучшему, в конечном счёте.
-
Hype news
- Построить студенческие общежития за счёт долгов Аблая Мырзахметова просят казахстанцы 15:44 2026
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 2290
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 78912
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 2257
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 1807
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 9609
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 4005
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 818
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 1194
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 30766
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 1886
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 3007
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 9281
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 8307
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 5262
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 297833
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 5692
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 5045
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 22306
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 5525
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 5382
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 12396
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 7985
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 7577
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 9361
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 25860
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 7471
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 11143
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 18727
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 9031
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 9748
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 6576
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 26191
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 6616
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 345842
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 34936
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 7371
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 8037
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 13947
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 7277
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 47041
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 12234
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 10095
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 9319
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 8440
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 8892
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 10414
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 7965
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 8744
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 8240
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 25421
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 8079
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 8429
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 7952
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 29643
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 187325
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 14905
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 19123
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 9909
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 10340
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 19040
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 6056
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11968
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5986
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 8746
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 30753
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 13237
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 6633
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10587
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 6755
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 23898
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 8797
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9554
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7972
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 13298
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 8728
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 7663
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 7741
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 11474
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 7895
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11505
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9882
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9870
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 10320
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9538
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13854
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10498
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12426
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13352
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13136
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10769
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11112
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 27187
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12061
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14384
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11154
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12450
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13130
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14336
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12532
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14487
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13989
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15200
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15142
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31694
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15603
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16513
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16255
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17021
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17050
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 25830
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16513
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23785
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34523
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18285
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 23610
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22835
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24845
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20885
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22246
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20455
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20368
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20227
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35928
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22358
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20520
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25275
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24587
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24885
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24178
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24293
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26419
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26935
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25603
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25182
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25876
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26995
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24720
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27897
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25645
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26276
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27246
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28940
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27919
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27065
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 30805
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26716
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29624
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27287
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58055
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28810
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27878
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 29602
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 27491
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27897
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27895
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 27599
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 30249
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 28619
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 30833