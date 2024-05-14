Либерализация экономики или какие перемены ждет Казахстан рассказали эксперты

Президент Казахстана 10 мая подписал Указ "О мерах по либерализации экономики". Он направлен на обеспечение свободы предпринимательства путём развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса. О том, как новые меры повлияют на экономическую ситуацию в стране, в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказали казахстанские эксперты.

Указ предусматривает создание при Агентстве по защите и развитию конкуренции РК Национального офиса по приватизации, который выработает критерии государственных активов, подлежащих приватизации, и формирование их перечня. Также в документе предусмотрены меры по повышению самостоятельности, качества и независимости корпоративного управления Национальной компании "Самрук-Казына" и его дочерних организаций и совершенствование осуществляемых ими закупочных процессов.

Предлагаются меры по дальнейшему совершенствованию регуляторной политики и либерализации процедур для открытия и ведения бизнеса.

Поручается предоставить возможность использования проектов, соответствующих передовым международным стандартам, для строительства объектов без обязательной разработки проектно-сметной документации по казахстанским стандартам.

Кроме того, отдельным блоком в Указе выступает комплекс мероприятий, направленных на усиление защиты прав и законных интересов бизнеса, в том числе путём декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, согласования с прокурорами запретительно-ограничительных мер, инициируемых госорганами.

Самый важный на сегодня Указ в стране

Председатель Совета по устранению барьеров при АЗРК, бизнесмен Арман Евниев считает, что данный Указ имеет большое значение для всех казахстанцев, а каждый его пункт правильный и содержит в себе давно обсуждаемые вещи. О них, к слову, эксперты говорили годами.

По мнению Евниева, издавая Указ о либерализации экономики, Глава государства проявил политическую волю. По словам эксперта, потребность в либерализации экономики в Казахстане возникла давно, однако этому всячески многие противились. Их устраивал сложившийся уклад. Их бизнес развивался, потому что они бюджетом управляли, и своими компаниями. В эпоху олигополий и монополий, республика жила по негласному принципу: "Своим всё, остальным по закону". В существовавшем в то время законе были прописаны простые вещи для видимости, чтобы показать, что рыночные отношения имеются. Но на самом деле, как вспоминает Евниев, никакого рынка не было, была монополия: государственная или частные монополии. Обычный бизнес никак не мог выбиться, а любые изменения и предложения воспринимались в штыки и не получали поддержку.

"Мы 30 лет говорим о развитии малого и среднего бизнеса во всех документах, постановлениях, правилах, законах. Всем известно, что в этих пресловутых 30 развитых странах, в которые мы так хотели попасть, доля МСБ составляет более 60%. Когда мы начали поднимать эту тему, 10 лет назад, у нас доля МСБ составляла 23%. Сейчас с горем пополам довели до 29%. Именно развитие МСБ даёт устойчивость экономике, её стабильный рост, выступает противостоянием всем этим глобальным потрясениям", - считает Евниев.

Наконец-то предложения экспертов были услышаны.

"Это революционный указ. Сейчас "большое видится издалека". Пройдут годы, этот указ будем вспоминать. Его можно назвать экономической конституцией, декларацией свободы предпринимательства. Надо, чтобы сейчас общество, бизнес поняли, услышали, прочитали, и просто начали требовать и работать с этим", - продолжает эксперт.

Также Арман Евниев обратил внимание на то, что в данном Указе Глава государства даёт поручение - что и как это нужно сделать.

"Этот шаг тоже прописан в виде поручения по созданию Национального офиса по приватизации. Причём он будет создан не на базе Правительства, а на базе Агентства по защите и развитию конкуренции. Потому что АЗРК доказало свою жизнеспособность, держа свою позицию, иногда в разрез решениям правительства. Это правильно. Потому что подчиненность Администрации Президента позволяет выдерживать позицию и обеспечивать реализацию пунктов Указа", - сказал эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в документе даются широкие полномочия бизнесу в плане доступа к информации о земле и земельных участках, недрах, объектах недвижимости, приватизации.

Арман Евниев отметил, что в новом Указе есть революционная норма, согласно которой, частным предпринимателям предоставляется возможность приватизации объектов. По его словам, предприниматель может приватизировать любой объект, если тот недостаточно правильно используется и в случае, когда у покупателя есть идея, как его использовать.

Эксперт добавил, что Указ открывает новые возможности для развития предпринимательства и привлечения инвесторов в реальные сектора экономики. Однако без активной совместной работы госаппарата, отраслевых союзов, бизнеса и экспертов всё это может остаться "благими намерениями".

Евниев отметил, что для того, чтобы закон заработал, нужна открытость и прозрачность.

"Нужно публично опубликовать на eGove, сайтах госорганов. Должно быть видно, как исполняется Указ о либерализации экономики. На сегодня это самый важный Указ в стране. За пару недель мы можем вывести это на всю страну, как это мы сделали с проектом "Комфортные школы". Сейчас любой может зайти и проконтролировать реализацию проекта "Комфортные школы". То же самое можно сделать с этим указом. Мы готовы", - сказал Евниев.

Это чёткий шаг в сторону приватизации

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв считает, что подписанный Президентом Указ "О мерах по либерализации экономики" – очень чёткий шаг по дальнейшему закреплению рыночных реформ в Казахстане.

"Президент чётко говорит: мы – рыночная страна, с рыночной экономикой, у нас не государственная экономика, мы идём в сторону рыночной экономики, в сторону открытого, нормального, здорового капитализма. И он делает эти шаги дальше. Поэтому Указ – это чёткий правильный шаг в сторону дальнейшей приватизации, разгосударствления, либерализации. Потому что исключительно рыночная страна может стать успешной. Это доказано опытом очень большого количества стран. Рыночные реформы способны создать социальные лифты, средний класс. Да, это правильно, хорошо и полезно", - сказал Андрей Чеботарёв.

Самой значительной мерой, прописанной в данном Указе, финансовый аналитик назвал создание офиса по приватизации.

"Наконец-то появится один офис, который отвечает за то, кто, когда и почему. Кроме того, этот офис будет находиться в АЗРК, а не в Правительстве. Это означает, что этот офис подчиняется Президенту, что вносит дополнительную власть этой фигуре. Правительству будет сложнее манипулировать списками приватизации, как это было раньше. Например, тот же Отбасы банк, когда был Жилстройсбербанком, в 2016 году был в списках на приватизацию. Сейчас сложно представить, чтобы этого государственного монстра кто-то приватизировал. Потому что он никому не нужен, он государственный, он убыточный априори. Он не рыночный и без государственной поддержки не проживёт вообще нисколько. Поэтому это самое правильное, хорошее", - пояснил он.

Вторая важная мера, по его словам, – автоматизация разрешения разным компаниям получать доступ, упрощение цифровизации.

"Это всё важно. Цифровизация – это хороший конёк Казахстана. Мы в нём научились неплохо разбираться, мы её неплохо делаем. Поэтому не нужно останавливаться на достигнутом, нужно продолжать дальше", - считает Андрей Чеботарёв.

Хороший документ с очень хорошим целеполаганием

Своё мнение по поводу подписания Президентом Указа "О мерах по либерализации экономики" высказал финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

"Я за это дело уже достаточно давно сам "топил". Я всегда об этом говорил, что ни одна реформа ничего не стоит, пока у нас не будет принят закон о либерализации. Вот он наконец-то принят. Хочется верить, что Президент наконец-то меня услышал. Я всегда говорил, что нужна либерализация. Потому что мы оказались в тупике только из-за того, что в середине 2000-ых мы свернули от рыночных реформ, которые были проведены в 90-е годы, и начали огосударствлять экономику", - говорит финансовый аналитик.

Он вспоминает, как из года в год росла доля государства в экономике страны. Государство всё больше вмешивалось в экономику, уничтожало конкуренцию там, где она была, не давала ей развиваться там, где она была возможна. Конечно, конкуренция сохранилась в каких-то локальных сферах, но в целом конкуренция в стране была уничтожена. Особенно сильно это сейчас видно по сфере связи.

"Раньше было много операторов, в том числе сотовой связи, мобильного интернета. Из-за высокой конкуренции мы получали понижение цены. Операторы боролись за клиента, долю рынка. Качество связи становилось лучше. В какой-то момент это всё развернулось. Сейчас у нас нет практически ни одного независимого оператора. Все операторы, которые сегодня у нас на рынке есть, принадлежат только двум – Билайн и Казахтелеком. То, что сейчас возятся вокруг сотовых операторов, это как раз результат того, что в свое время было принято неадекватное решение всю сферу связи отдать одному оператору, которого назвали национальным, – Казахтелеком. В итоге мы получили рост цен, при том, что качество не особо растёт. Теперь пытаются от этого уйти. В сфере связи мы получили не монополию, а олигополию. Получили ухудшающиеся качества сотовой связи, интернета, рост цен", - привёл пример Бейсембаев.

Либерализация же предполагает обратное. Казахстан пытается перейти к свободному рынку. Для этого нужно сделать ряд шагов.

"Я этот указ пересмотрел. В целом это очень хороший документ с очень хорошим целеполаганием. По очень многим болезненным вопросам прошлись, видно, что указ анализировал замечания. Понимание того, что и как нужно делать в принципе на базовом уровне имеется. Как это на практике будет сделано, честно, не знаю", - отметил аналитик.

Арман Бейсембаев высоко оценил такие нормы Указа, как развитие конкуренции, сокращение участия государства в экономике и снижение издержек бизнеса.

Важным он назвал пункт по обеспечению неприкосновенности частной собственности.

"Это очень важно. Для того, чтобы иметь достаточно свободную экономику, у вас должны быть частная собственность. Эта частная собственность должна быть неприкосновенна. Ваш бизнес - это только ваш. Он защищен законом, государственными гарантиями, никому не принадлежит кроме вас. По праву это ваша собственность. Никто не имеет права на него посягать. В том числе и государство. Обычно когда государство довлеет в экономике, ситуация ровно обратная, частной собственности, как правило, нет. Грубо говоря, вы являетесь держателем собственности, но по факту частной и вашей собственной она не является", - сказал Бейсембаев.

Аналитик особо отметил заложенные в Указе нормы по полноценной реализации принципов свободы частной предпринимательской деятельности, недопущения незаконного вмешательства государства в рыночные отношения, поддержки защиты свободной конкуренции среди участников рынка, устранения регуляторных административных барьеров для доступа на рынки, а также искусственно созданные преимущества для субъектов квазигоссектора, равный доступ к ресурсам, информации, абсолютно равное отношение и равноудаленность государства от всех. Всё это очень важно, считает аналитик.

Государство должно регулировать, а не управлять бизнесом

Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин поделился своими мыслями касательно предстоящей либерализации экономики. Он отметил, что она состоит из двух направлений: либерализации цен и сокращения участия государства на рынке.

"Когда мы переходили к рынку в 1992 году, первый Указ был о либерализации цен. В настоящее время у нас сохранилось регулирование в сфере естественной монополии и по некоторым социально значимым продуктам и товарам. Бесспорно, что сфера естественной монополии, то есть услуги, должна регулироваться", - сказал Айгазин.

По его словам, сегодня государство осуществляет мониторинг социально значимых продовольственных товаров. Например, для народных марок бензина, дизтоплива и газа устанавливаются предельные розничные цены. Это не рыночно и создаёт неправильные сигналы по всей цепочке производства нефтепродуктов, а выигрыш от этого получают не только наше население, но и соседние государства.

"Не надо регулировать. Надо отпустить цены. Либерализация – это когда рынок сам устанавливает цены, когда происходит свободное формирование цены за счёт спроса и предложения. Не нужно регулировать цены на бензин, дизтопливо. Каждый год у нас одна и та же проблема. Идёт отток. Пытаемся ограничивать заезд большегрузов. Проводится субсидирование сельхоз товаропроизводителей. Это всё не рыночные инструменты", - отмечает эксперт.

Следующей проблемой, по его словам, является жёсткое регулирование услуг естественной монополии, в основном это коммунальные услуги. Тарифы настольно низкие, что у производителя нет возможности получать прибыль. Потому что цена зафиксирована. Он только затраты отбивает.

"Видите, каждый год у нас проблема в Семее, Риддере, Алтае, Темиртау из-за износа коммунальных сетей. Потому что тариф низкий. Он не позволяет иметь прибыль для того, чтобы модернизировать сети. Надо давать возможность им зарабатывать. Доведение тарифов до покрытия экономически обоснованных затрат и получение прибыли даст возможность привлечь частный капитал в коммунальное хозяйство", - проинформировал Жаныбек Айгазин.

Что касается второго блока либерализации - ухода государства из каких-либо секторов экономики, то, как отметил эксперт, в собственности государства много предприятий и компаний. Очевидно, что частная инициатива более адаптивная и гибкая, нежели общественная.

"По сути, государство не очень эффективный собственник. Государству не выгодно иметь на балансе столько активов с точки зрения затрат/выгод. Государство в рыночной экономике должно регулировать, создавать правила игры, а не управлять бизнесом. У нас много госмонополий. На рынке должно быть больше частной собственности. Надо максимально приватизировать. Надо определить виды экономической деятельности, где можно присутствие государства почистить. Понятно, что стратегических инфраструктурных объектов это не будет касаться. Остальные надо будет отдать на приватизацию", - пояснил эксперт.

В завершение Жаныбек Айгазин подчеркнул, что в целом, от этого Указа, наверное, ждали большего, более кардинальных изменений. Но это только первый шаг и сам указ пропитан идеей laissez-faire, а направление выбрано правильное.

От ручного управления к свободной экономике

Независимый эксперт Ануар Боранбаев в свою очередь отмечает, что рано или поздно нужно возвращать систему к исходному положению, определяющего рыночный характер экономики.

"Со времён кризиса 2008-2009 годов в погоне за "быстрыми победами" и, решая краткосрочные социально-экономические проблемы, создали большое количество регуляторных "узких мест". При этом у каждого "узкого места" появились, развились и закрепились свои бенефициары. Они решают, кого пропускать, а кого нет. Понятно, что такие решения принимаются не бесплатно. Появились "рынки по торговле административной рентой"", - сказал Боранбаев.

Он добавил, что этот Указ – попытка начать расшивать самые больные с точки зрения офиса Президента. Хотя по функционалу это ответственность исполнительной власти, но, видимо, сопротивление и влияние групп, получающих такого рода доходы, очень велико и требуется вмешательство с самого верхнего уровня.

"Почему не Парламент? Потому что значительная часть необходимых решений носит не популярный характер, что при популистских настроениях в Парламенте может вызвать проволочки в их принятии", - уточнил эксперт.

Боранбаев рассказал, насколько реальны к исполнению меры, отмеченные в Указе.

"Реальность исполнения решений озвученных в Указе имеет разную вероятность. Всё, что касается тарифов, будет исполнено, так или иначе. В противном случае страну ждёт инфраструктурный кризис. От исполнительной власти и Парламента зависит, с какой скоростью будут приняты регуляторные нормы, как будут решены вопросы компенсации доступа к минимальным санитарным нормам для тех, кому это действительно необходимо", - сказал Ануар Боранбаев.

Вместе с тем, поручения, связанные с приватизацией, потребуют , по словам Боранбаева, смелых решений по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь".

"Есть риск, что в погоне за "быстрыми победами" выполнения поручения про первую часть поговорки забудут. В какой-то момент следующее поколение государственных управленцев окажется перед той же проблемой", - сказал эксперт.

Также он прокомментировал меры по АО "ФНБ "Самрук-Казына".

"Решения по "Самрук-Казына" во многом будут зависеть от переосмысления его роли в экономике. Так как значительная часть приватизируемых активов входит в его портфель. Приватизация окажет значительное внешнее влияние на стратегию и деятельность Фонда", - сказал он.

Скорость разгребания "отраслевых завалов", перечисленных в Указе, будет зависеть от настойчивости и быстроты в преодолении влияния скрытых бенефициаров сложившегося положения и их лоббистов.

"Надеюсь, что Указ положит начало пути по трансформации всей системы государственных закупок. Предстоит долгий путь, связанный с переосмыслением в обществе их сущности. В текущей парадигме государственные закупки все больше рассматриваются как инструмент поддержки бизнеса. А раз это бизнес, то вокруг них формируются свои экосистемы бенефициаров, как со стороны бюрократа заказчика, так и предпринимателя исполнителя. Пока будет действовать примат наименьшей цены без жесткого пред квалификационного отбора скандалы, связанные с вопросами качества никуда не денутся. Хотя, по своей сути, государственные закупки это приобретение общественных благ или факторов для их производства за счёт общественных фондов и они должны гарантировать приобретение качественных общественных благ", - отметил Боранбаев.

По словам эксперта, большую надежду даёт поручение по декриминализации нарушений в экономической сфере. Практика прошлого периода показывает, что криминализация экономических нарушений даёт возможность использования силового ресурса для недружественных поглощений. В завершение эксперт отметил, что принятие Указа – это позитивный сигнал о том, что у власти есть намерение перехода от "ручного управления" и директивной аллокации ресурсов к более рыночным отношениям и свободной экономике. Без этого заявленная цель по росту ВВП достигнута не будет. Видимо, пришло время построения крепкого экономического базиса для развития и необратимости политических реформ.