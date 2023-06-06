Льготное дизтопливо раскрасят в разные цвета во избежание хищения - Минэнерго

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В 2023 году для весенне-полевых работ выделено 419 тысяч тонн дизтоплива, передаёт BaigeNews.kz. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизтоплива, Минэнерго, КМГ и НПЗ приняли специальные меры

- получены отдельные ПИН-коды от Комитета госдоходов;

- окрашивание дизтоплива АНПЗ в желтый цвет, ПНХЗ – красный, ШНПЗ – синий;

- операторами СХТП созданы отдельные виртуальные склады в электронной системе счетов-фактур.

"Стоимость дизтоплива для СХТП на ВПР - 222 тысяч тенге/тонна или 184 тенге/литр (на воротах НПЗ). Если учесть расходы операторов по доставке дизтоплива, то средняя цена при доставке СХТП будет 204 тенге/литр, что на 31% ниже цены на "пистолете" АЗС (295 тенге/литр)", - отметил министр.

На 5 июня отгружено 392,5 из 419 тысяч тонн или 93,5 %. До конца месяца планируется отгрузка последних 10,37 тысяч тонн.

Условиями своевременной отгрузки НПЗ являются: заявка, оплата и подача вагонов-цистерн операторами СХТП.