Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР

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Новые ограничения появятся в рамках программы льготного автокредитования - казахстанцев с высокими заработными платами не допустят к участию, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев.

“Мы рассматриваем установление максимального порога заработной платы. Люди с свыше определенной суммы зарплатой не смогут участвовать”, - сказал он в кулуарах правительства.

Министр также сообщил, что среди обсуждаемых изменений есть также внесение первоначального взноса - 10-15% от стоимости автомобиля. По его словам, также обсуждается участие брендов автомобилей, которые будут допущены к продаже. Карабаев назвал марки KIA Sportage и Hyundai Tucson.

Кроме того, предлагается публиковать имена и фамилии, получивших льготное автокредитование.

Прием онлайн-заявок на участие в программе льготного автокредитования будет запущен после того, как соберется пять миллиардов тенге.