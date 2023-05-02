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Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР
Новые ограничения появятся в рамках программы льготного автокредитования - казахстанцев с высокими заработными платами не допустят к участию, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев.
“Мы рассматриваем установление максимального порога заработной платы. Люди с свыше определенной суммы зарплатой не смогут участвовать”, - сказал он в кулуарах правительства.
Министр также сообщил, что среди обсуждаемых изменений есть также внесение первоначального взноса - 10-15% от стоимости автомобиля. По его словам, также обсуждается участие брендов автомобилей, которые будут допущены к продаже. Карабаев назвал марки KIA Sportage и Hyundai Tucson.
Кроме того, предлагается публиковать имена и фамилии, получивших льготное автокредитование.
Прием онлайн-заявок на участие в программе льготного автокредитования будет запущен после того, как соберется пять миллиардов тенге.
"До этого мы озвучивали, что механизм будет работать на револьверной основе. Сейчас ежемесячно примерно по одному миллиарда тенге возвращается. Этих средств хватит на 100 машин. Теперь мы предусматриваем такой механизм, что будем запускать после того, как средств будет достаточно примерно на 500 машин. То есть, это пять миллиардов тенге. Сейчас револьверно есть четыре миллиарда тенге, еще один миллиард соберем и еще раз объявим (автокредитование - Авт.)", - отметил Карабаев.
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