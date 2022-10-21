LG может перенести своё производство из России в Казахстан

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Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство из России: компания выбирает между Казахстаном и Узбекистаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Коммерсант.

Источник издания на рынке бытовой техники рассказал, что руководство южнокорейской LG обсуждает возможность закрытия завода в России (выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры) и переноса производства в Узбекистан на мощности Artel. По его словам, часть топ-менеджмента российского LG уже релоцировали в Ташкент. О планах переезда известно и гендиректору TecomDaily Денису Кускову. В Artel Electronics "Ъ" уточнили, что на данный момент партнерства с LG нет, а информация о переговорах не раскрывается.

Между тем собеседник "Ъ" в Казахстане говорит, что LG договаривается с властями этой страны. У LG там с 1998 года уже работал завод в Алматы (выпускал тот же ассортимент, что и российский). Но источник "Ъ", близкий к правительству Казахстана, сообщил, что несколько лет назад завод был закрыт, а сейчас Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны обсуждает с LG открытие нового.

Директор LG по PR в России Татьяна Шахнес не ответила на звонки и сообщения “Ъ”. В глобальном офисе компании на запрос также не ответили.