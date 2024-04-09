Lexus сбил лошадей на трассе в Акмолинской области
Сегодня, 21:59
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Сегодня, 21:59Сегодня, 21:59
129Фото: pxhere.com
Водитель Lexus сбил табун лошадей на трассе в Акмолинской области. Полицейские установили пастуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошёл 9 апреля на 127-м километре трассы Екатеринбург-Алматы.
"44-летний водитель машины Lexus RХ-450, двигаясь в направлении Кокшетау, допустил наезд на шесть лошадей. Транспортное средство получило механическое повреждение, животные погибли", - сообщили в полиции.
Стражи порядка установили 62-летнего табунщика, жителя Акколя, в отношении которого составлен административный протокол за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.
С начала года за нарушение правил полицейскими составлено 735 административных протоколов.
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