Lexus сбил лошадей на трассе в Акмолинской области

Водитель Lexus сбил табун лошадей на трассе в Акмолинской области. Полицейские установили пастуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 9 апреля на 127-м километре трассы Екатеринбург-Алматы.

"44-летний водитель машины Lexus RХ-450, двигаясь в направлении Кокшетау, допустил наезд на шесть лошадей. Транспортное средство получило механическое повреждение, животные погибли", - сообщили в полиции.

Стражи порядка установили 62-летнего табунщика, жителя Акколя, в отношении которого составлен административный протокол за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.

С начала года за нарушение правил полицейскими составлено 735 административных протоколов.