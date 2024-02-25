Летучие мыши завелись в детском саду в Атырау

В детском саду "Родничок" в Атырау обитают летучие мыши. Родители, которые оказались против такого соседства, пожаловались в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Съёмочная группа телеканала СaspianNews решила выяснить, в чём проблема.

Руководитель дошкольного учреждения информацию о крылатых соседях подтвердил. По его словам, здание садика старое, и капитального ремонта здесь не было уже 40 лет.

"Мы постоянно проводим только дезинфекцию. Даже руководители городского отдела образования были предупреждены", — говорит директор.

По словам специалистов, в Атырау встречаются два вида летучих мышей. При этом, один из них постоянно исчезал, то вновь появлялся. Другой вид здесь обитает постоянно. При этом учёные отмечают, что никакого вреда для человека от соседства с летучими мышами нет.

Они селятся в темное и теплое место в многоквартирных домах.

По данным ДЧС Атырауской области, только за прошлый год было подано около 20 жалоб на летучих мышей.