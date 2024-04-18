Лето будет жарким: Баянаул может стать эпицентром нашествия саранчи в Павлодарской области

Цикл распространения саранчи в Казахстане этим летом может достичь своего максимума. Годом ранее полчища вредителей были зафиксированы в Костанайской и Актюбинской областях. Специалисты предприняли оперативные меры, а уже после в правительстве заявили, что в 2024-ом саранчи ожидают в полтора раза больше, на площади в 2 с половиной миллиона гектаров. Так в Павлодарской области опасаются залета насекомых от соседей и уже ведут ежедневный мониторинг ситуации, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В 2023 году в Павлодарской области химическую обработку проводили по нестадным саранчовым только лишь на 17 тысячах гектаров. Касалась она земель госзапаса. Однако ситуация у соседей, в Костанайской и Акмолинской областях, заставила задуматься. В управлении сельского хозяйства говорят, приняли решение на 2024 год площадь обработки увеличить почти до 100 тысяч гектаров. Включили к себе в работу территории сельхозформирований, то есть частные.

"На сегодня приобретается препарат против нестадных саранчовых в объеме 3 тонны. Сейчас идут конкурсные мероприятия. Также уже через госзакупки определены компании, которые будут проводить обработки у нас. Одна фирма из Павлодара, вторая из Шымкента", - сообщил главный специалист отдела развития растениеводства управления сельского хозяйства Павлодарской области Ерганат Аубакир.

Наибольшие объемы обработки в районе Аккулы, а также в Баянальском и Успенском. На сегодня уже действуют постоянные комиссии, в каждом районе есть свои штабы. Мониторинг специалисты проводят на местах и после делают общий свод.

"У нас Министерство сельского хозяйства еженедельно запрашивает информацию. Пока по Казахстану фитосанитарная обстановка стабильная. Если даже погода будет жаркая, например, в мае, июне, мы уже начнем обработку. В прошлом году у нас проблем по саранчовым вредителям не было", - говорит Ерганат Аубакир.

После обработки, говорят чиновники, будет дана оценка фитосанитарной обстановки в Павлодарской области. К слову, на борьбу с нестадными видами саранчи выделили 138 миллионов тенге.

За стадных саранчовых отвечает территориальная инспекция. Итальянский прус особо опасный вид вредителя и финансирование на борьбу с ним выделяют из республиканского бюджета.

"В этом году площадь по итальянскому прусу 16 865 гектаров, но это предварительный прогноз по примеру прошлого года. Пока еще к мониторингу земель полностью не приступили. Вообще у нас наибольшие объемы в Баянаульском районе, он у нас южный и там начинается развитие личинок раньше. Уже три года там наблюдается подъем и вот из 16 тысяч, 7 тысяч это Баянаул. Граничит он с Карагандинской областью, там тоже идет биологический подъем саранчовых. Сейчас нужно проводить агротехнические мероприятия, проще говоря, вспахивать землю. Это снижает численность кубышек, они разбиваются и повреждаются, и снижается численность личинок в кубышках. Агротехникой можно сбить до 60 процентов численности личинок", - сообщила руководитель отдела по защите растений павлодарской областной территориальной инспекции Елена Бегимова.

Кстати, ранее в правительстве указывали, что на борьбу с саранчой на 2024 год выделено 4 миллиарда 200 миллионов тенге, но при этом сразу указывалось, мол, денег явно не хватит, и нужно будет искать дополнительные средства.

Специалисты разделяют саранчу на стадные и нестадные. Последние, как показывает практика, менее опасные. Причина в том, что их распространение не такое масштабное, всего лишь в радиусе 10-15 метров. Появляются они на пашнях, пойме, а когда аграрии обрабатывают землю, то личинки исчезают. А вот стадные могут летать и съедают все на своем пути. И самое важное тут именно то, что собираются они в огромные полчища, которые с легкостью перелетают на сотни километров.

"Саранча откладывает яйца в так называемые кубышки, а кубышки находятся в предкорневой части растений. Не очень глубоко находятся. Если в мае, июне будут дожди, то в этом случае вероятность большого выплода саранчи мала. Потому что в кубышки попадет вода, и большое количество яиц просто испортится, выпреет. А если дождей не будет, в этом случае вероятность нашествия возрастает. Тем более, как говорят эксперты, подошел 11-летний период всплеска численности саранчовых", - пояснил диктор биологических наук Канат Ахметов.

При этом специалисты ДЧС Павлодарской области, готовящиеся к пожароопасному периоду, уже озвучили, что май будет еще жарче, чем в 2023 году. По информации территориальной инспекции, в случае появления кубышек на обработку у них будет всего лишь 23 дня. Именно за такой срок саранча встает на крыло и после ее уже не остановить.

"По региону проблемной ситуации нет. У нас запланирована техника, есть пестициды. Угроза может возникнуть, если будет залет саранчи. Потому что большие площади обработки у нас в Костанайской области, в Актюбинской области. Нужен только запас пестицидов. Мы в этом году все возможные силы по своему региону, какие площади заселены и стадными, и нестадными, все включили в обработку. А на момент залета надо тогда объявлять ЧС", - высказалась руководитель отдела по защите растений павлодарской областной территориальной инспекции Елена Бегимова.

Под угрозу уничтожения могут попасть поля с зерном, свеклой, подсолнечником, гречихой, овощными и масличными культурами, пастбищные и сенокосные угодья.

Если говорить по Казахстану в целом, то в списке наиболее подверженных распространению саранчовых Жамбылская, Туркестанская, Актюбинская и Костанайская области. В ближайшие два месяца специалистам во всех регионах предстоит отслеживать каждый участок земли, где развиваются кубышки, вовремя отработать по наличию пестицидов. При этом чиновники от сельского хозяйства отмечают, что аграрии также не должны оставаться в стороне. Субсидии за обработку своих земель от вредителей они хоть и не получают, но в случае нашествия их бизнес пострадает в первую очередь.