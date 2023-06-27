Летнее кафе с киосками сносят в Алматы

Фото: Управление градостроительного контроля Алматы

Кафе с торговыми павильонами севернее улицы Толе би, западнее улицы Момышулы сносят по решению суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы. Собственник незаконно построил летнее кафе и киоски на землях госфонда, захватив пешеходный тротуар.



Отметим, ранее участок принадлежал владельцу кафе на праве аренды.

"После продолжительных судебных разбирательств Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о сносе самовольных построек и возврате участка в общее пользование. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения", - говорится в сообщении.

К слову, сегодня, 27 июня начат демонтаж и освобождение пешеходной части. Теперь этот участок дороги станет удобным и безопасным для пешеходов.