Летевший из Ташкента в Астану самолёт вернулся в аэропорт

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, направлявшийся из Ташкента в Астану, внезапно вернулся в аэропорт вылета. Причины случившегося назвали в пресс-службе авиаперевозчика, передаёт BaigeNews.kz.

"Официальная информация по рейсу HY721 Ташкент - Астана. По причине ложного срабатывания сигнализации двери багажного отсека экипаж принял решение прервать набор высоты и вернуться в аэропорт вылета, согласно процедурам", - сообщили в авиакомпании.

Специалисты уже провели все необходимые работы по подготовке к вылету воздушного судна. В ближайшее время самолёт продолжит выполнение рейса, заверили в Uzbekistan Airways.