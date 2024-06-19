Летевший из Ташкента в Астану самолёт вернулся в аэропорт
Сегодня, 17:23
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Сегодня, 17:23Сегодня, 17:23
167Фото: t.me/uzbekistanairways
Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, направлявшийся из Ташкента в Астану, внезапно вернулся в аэропорт вылета. Причины случившегося назвали в пресс-службе авиаперевозчика, передаёт BaigeNews.kz.
"Официальная информация по рейсу HY721 Ташкент - Астана. По причине ложного срабатывания сигнализации двери багажного отсека экипаж принял решение прервать набор высоты и вернуться в аэропорт вылета, согласно процедурам", - сообщили в авиакомпании.
Специалисты уже провели все необходимые работы по подготовке к вылету воздушного судна. В ближайшее время самолёт продолжит выполнение рейса, заверили в Uzbekistan Airways.
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