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Летевший из Ташкента в Астану самолёт вернулся в аэропорт

Сегодня, 17:23
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t.me/uzbekistanairways Сегодня, 17:23
Сегодня, 17:23
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Фото: t.me/uzbekistanairways

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, направлявшийся из Ташкента в Астану, внезапно вернулся в аэропорт вылета. Причины случившегося назвали в пресс-службе авиаперевозчика, передаёт BaigeNews.kz.

"Официальная информация по рейсу HY721 Ташкент - Астана. По причине ложного срабатывания сигнализации двери багажного отсека экипаж принял решение прервать набор высоты и вернуться в аэропорт вылета, согласно процедурам", - сообщили в авиакомпании.

Специалисты уже провели все необходимые работы по подготовке к вылету воздушного судна. В ближайшее время самолёт продолжит выполнение рейса, заверили в Uzbekistan Airways.

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