Летающее такси запустят в Индии

В Индии разрабатывают первое в стране летающее такси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на News18.

Предполагается, что оно совершит первый полёт через 7-8 месяцев, сообщил основатель компании ePlane профессор Сатья Чакраварти.

По его словам, разработчикам пришлось сделать летающее такси компактным, чтобы оно могло приземлиться на ограниченной территории и летать в воздушном пространстве, переполненном другими объектами.

Ожидается, что стоимость его услуг будет вдвое дороже традиционных сервисов такси.