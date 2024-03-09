Летающее такси запустят в Индии
Сегодня, 06:18
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Сегодня, 06:18Сегодня, 06:18
91Фото: news18.com
В Индии разрабатывают первое в стране летающее такси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на News18.
Предполагается, что оно совершит первый полёт через 7-8 месяцев, сообщил основатель компании ePlane профессор Сатья Чакраварти.
По его словам, разработчикам пришлось сделать летающее такси компактным, чтобы оно могло приземлиться на ограниченной территории и летать в воздушном пространстве, переполненном другими объектами.
Ожидается, что стоимость его услуг будет вдвое дороже традиционных сервисов такси.
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