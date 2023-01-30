open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Лесополосу вырубил на дрова сельчанин в Жетысуской области
polisia.kz Сегодня, 18:22
31
Сегодня, 18:22
31
Фото: polisia.kz

Лесополосу вырубил на дрова сельчанин в Жетысуской области

28-летнего жителя Панфиловского района задержали за вырубку лесополосы, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина спилил 56 карагачей, высаженных близ села Ынтымак. Часть вырубленных деревьев он успел вывезти к себе домой.

"Древесина изъята. По факту незаконной порубки начато досудебное расследование. Мужчина пояснил, что срубил деревья для заготовки дров. Ущерб составил свыше миллиона тенге", - сообщили в департаменте полиции региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#вырубка деревьев #Жетысуская область #расследование
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:22
31
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх