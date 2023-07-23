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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 00:12
254
Сегодня, 00:12
254
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Лесные пожары в Греции добрались до гостиниц, туристов эвакуируют

Лесные пожары на острове Родос в Греции приблизились к селению Киотари. Огонь охватил три гостиницы. Туристов эвакуируют на катере береговой охраны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Огромные колонны людей идут по дороге от пожаров, которые начались во вторник. Сильный ветер усиливает распространение огня. Пятый день специалисты пытаются остановить его, но он постоянно разгорается с новой силой.

Группа пожарных пыталась уговорить монахинь покинуть монастырь и оказалась заблокирована там вместе с начальником пожарной части.

Как заявил заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос, этот пожар на Родосе является сильнейшим в Греции. 

Огонь тушат 173 пожарных, 10 пеших групп, 35 автомобилей, пять вертолётов и три самолёта. Невыносимая жара держится в стране уже две недели. В ближайшие три дня она только усилится, по прогнозам синоптиков, ожидается до 45 градусов тепла и ниже 15% влажности.

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Сегодня, 00:12
254
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