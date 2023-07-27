Лесной пожар в Бескарагае ликвидирован

Фото: ДЧС области Абай

Лесной пожар в Бескарагайском районе области Абай ликвидирован, передаёт Baigenews.kz.

По информации представителей ГЛПР "Семей Орманы", 26 июля 2023 года в 18 часов 00 минут лесной пожар в Бескарагайском районе полностью ликвидирован на площади 385 гектаров.

15 июля в противопожарную службу поступило сообщение о том, в Бегеневском лесничестве горит сухая трава и имеется угроза лесному фонду.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГЛПР "Семей Орманы" и ДЧС области Абай.

ДЧС области Абай призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.