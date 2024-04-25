Лесной пожар в Алматинской области: заведено уголовное дело

По факту лесного пожара в Алматинской области возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"19 апреля в Балхашском районе Алматинской области произошло загорание камышовой растительности с переходом огня на земли лесного фонда на площади 31 гектар. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 341 Уголовного кодекса "Уничтожение или повреждение лесов". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества",– отметили в МЧС.

По данным ведомства, для тушения пожара вертолеты произвели 129 сбросов воды общим объёмом более 387 тонн. В настоящее время пожар локализован.