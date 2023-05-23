Лесной пожар угрожает сёлам в области Абай

Фото: МЧС РК

Тушение лесного пожара продолжается на трёх участках в области Абай, появилась угроза населённым пунктам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Распространение огня прекращено, тушение производится в отдельных очагах внутри горельника.

В связи с усилением ветра на участке в районе солённого озера пожар переходит с низового в верховой.

"Ориентировочная площадь пожара составляет 1 500 гектаров. Всего в тушении задействованы 100 единиц техники, из них один пожарный поезд и два вертолета "Казавиаспаса" и "Казавиалесохраны", 402 человека", - сообщили в ведомстве.

Имеется угроза к населённым пунктам - санаторий Березовка (108 человек, 36 домов), подхоз Березовка (169 человек, 53 дома). Расстояние от места пожара примерно 5-7 километров. К месту направлено четыре единицы техники.

Осуществлено 59 сбросов воды (157,5 тонны).

В МЧС и кризисном центре департамента организованы оперативные штабы. Открыта горячая линия.