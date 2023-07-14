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пресс-служба УДП РК Сегодня, 21:38
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Сегодня, 21:38
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Фото: пресс-служба УДП РК

Лесники спасли оленёнка из пожара на горе Кокшетау

Работники Акылбайского лесничества ГНПП "Бурабай" спасли от пожара оленёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на УДП РК.

Малыша в расселине между камнями рядом с тлеющей лесной подстилкой заметил мастер леса Азамат Тюлебаев.

"Оленёнок был напуган. Мне с трудом удалось его достать. С ребятами перенесли его в безопасное место, напоили водой. Убедившись, что он не пострадал и может ходить, сфотографировали на память и отпустили на волю", - рассказал Азамат. 

Напомним, 13 июля от грозового разряда началось возгорание на горе Кокшетау. Очаг находится на высоте более 600 метров над уровнем моря. 

Пожар локализован в 18:25. Наблюдение и тушение лесной подстилки продолжаются.

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Сегодня, 21:38
323
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