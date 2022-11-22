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  • Лео Месси забил свой первый гол на чемпионате мира в Катаре
Instagram/Fifaworldcup Сегодня, 16:24
394
Сегодня, 16:24
394
Фото: Instagram/Fifaworldcup

Лео Месси забил свой первый гол на чемпионате мира в Катаре

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал автором первого гола своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре, передаёт BaigeNews.kz.

Он открыл счёт на девятой минуте матча первого тура группового этапа ЧМ-2022 против  Саудовской Аравии. Месси реализовал пенальти, назначенный после падения Леандро Паредеса.

Для Месси этот гол стал 92-м в составе сборной Аргентины.

Чемпионат мира по футболу - 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир.

 

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#футбол #чемпионат мира #Катар
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 16:24
394
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