Лео Месси забил свой первый гол на чемпионате мира в Катаре

Фото: Instagram/Fifaworldcup

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал автором первого гола своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре, передаёт BaigeNews.kz.

Он открыл счёт на девятой минуте матча первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Саудовской Аравии. Месси реализовал пенальти, назначенный после падения Леандро Паредеса.

Для Месси этот гол стал 92-м в составе сборной Аргентины.

Чемпионат мира по футболу - 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир.