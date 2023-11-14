Лекарственная безопасность - очень серьезная и актуальная проблема во всем мире

Три важных события совпали в эту неделю ноября: первая годовщина работы передового терапевтического блока Больницы МЦ УДП РК, проведение международного Конгресса терпевтов "Качество и безопасность лекарственной терапии: мировые тренды и стандарты" и Всемирная неделя борьбы с антибиотикорезистентностью, передает BaigeNews.kz.

Накануне этих важных мероприятии, мы взяли интервью у заместителя директора по лечебной работе Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК Раушан Карабаевой.

- Новому передовому терапевтическому блоку больницы, рассчитанному на 200 коек, ровно 1 год, какие итоги работы за этот год Вы можете подвести и какие предстоят перспективы?

– Да, действительно, ровно год прошел со дня открытия нового терапевтического корпуса Больницы МЦ УДП РК, который рассчитан на 200 коек и имеет 7 терапевтических отделений. В нем представлены все терапевтические профили, которые занимаются диагностикой, лечением и реабилитацией пациентов с заболеваниями внутренних органов со всех регионов Казахстана. Мы работаем в тесном сотрудничестве с диагностическим блоком и реабилитологами, что позволяет нам оказывать полный завершенный цикл оказания медицинских услуг.

В прошлом году мы набрали большое количество новых сотрудников, отбор был достаточно непростой, потому что мы выбирали лучших из лучших. Конечно, были определенные сложности, так как нужно было сформировать новый коллектив, привить этому коллективу принципы нашей работы, обучить их принципам безопасности пациентов, чем мы и занимались в течение этого года. Весь этот год работали с персоналом новых подразделений, обучали их тому, как в Больнице оказываются услуги, а именно, что мы подразумеваем под словом качественные медицинские услуги, что для нас значат стандарты безопасности пациента. В середине этого года мы успешно получили подтверждение соответствия стандартам международной аккредитации JCI.

Сегодня, мы успешно занимаемся лечением сложных и тяжелых пациентов, которые приезжают к нам со всех регионов РК.

Мы не останавливаемся на достигнутом и уже сейчас ставим новые задачи и новые цели во благо здоровья населения.

- Намечается значимый Международный Конгресс терапевтов, какие вопросы буду затронуты в рамках Конгресса?

– 16-17 ноября состоится международный Конгресс терпевтов "Качество и безопасность лекарственной терапии: мировые тренды и стандарты", организованный Больницей МЦ УДП РК, который будет посвящен вопросам лекарственной безопасности. Лекарственная безопасность - очень серьезная и актуальная проблема во всем мире, потому что количество производимых лекарственных препаратов и количество препаратов, которые мы используем для лечения пациентов очень велико. Все лекарства помимо своего позитивного эффекта имеют некие побочные эффекты, особенно при взаимодействии с другими препаратами.

Во всем мире, на сегодняшний день, придается большое значение проблеме полипрагмазии, когда назначаются более пяти лекарственных препаратов одновременно. Этой проблеме посвящается большое количество различных форумов, семинаров.

Кроме того, на Конгрессе будет обсуждаться вопрос рационального применения антибактериальных препаратов, в связи с растущей проблемой антибиотикорезистентности. Так как антибиотики нередко потребляются неправильно, нерационально, это ведет к большому ущербу здоровью населения, и во всех странах мира это еще одна растущая злободневная проблема.

В период прохождения Конгресса будет проходить Всемирная неделя борьбы с антибиотикорезистентностью, поэтому отчасти наш Конгресс будет посвящен этому мероприятию мирового масштаба.

Также, будет обсуждаться тема рационального и правильного использование препаратов в кардиологии, пульмонологии и других областях медицины. Будет затронута тема лекарственной аллергии, последствиях лекарственной аллергии.

На Конгресс приедут специалисты из разных стран, представители Всемирной организации здравоохранения, поэтому мы предполагаем, что это будет интересная диалоговая площадка для разных специалистов для обсуждения проблемы лекарственной безопасности. Результатом нашей работы во время Конгресса будут рекомендации, которые найдут отражение в резолюции Конгресса.

Второй день Конгресса будет посвящен вопросам госпитальной фармации - это тоже весьма актуальный вопрос, особенно для нашей страны с учетом того, что у нас сейчас в стране это новое и современное подразделение, которое открывается во многих больницах. Есть определенные сложности и определенные нюансы в организации отдела госпитальной фармации. В Больнице мы уже имеем опыт работы данного подразделения с 2016 года, поэтому нам есть чем поделиться с коллегами других медицинских учреждений. В этот же день будут проводиться мастер-классы для врачей, провизоров и медицинских сестер.

В рамках Конгресса состоится круглый стол с участием представителями Министерства здравоохранения, других научных учреждений нашей республики, где также специалистами будут обсуждаться вопросы организации и внедрения системы госпитальной фармации в медицинские учреждения Казахстана.

- Что даст отечественной медицине проведение подобных масштабных Конгрессов?

– Мы преследуем несколько целей. Во-первых, это обмен знаниями и мнениями специалистов различного профиля, обсуждение новых международных рекомендаций, клинических протоколов, новых исследований в той или иной области внутренней медицины.

Во-вторых, это обучение врачей. Поскольку Конгресс будет проходить в офлайн и в онлайн режиме, мы предполагаем, что врачи терапевтического профиля со всей страны будут подключаться и смогут прослушать интересующие их лекции, доклады. Поэтому данный Конгресс несет еще и образовательный смысл.

В-третьих, это выработка рекомендаций для отечественной системы здравоохранения и для дальнейшего внедрения лучших международных практик в нашу повседневную врачебную практику.