Лекарства могут подорожать в Казахстане
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СК "Фармация" предлагает увеличить наценку на медикаменты.
Состоялись публичные слушания по обсуждению проекта наценки Единого дистрибьютора "СК-Фармация" на лекарственные средства и медицинские изделия в рамках ГОБМП и системы ОСМС, передаёт BaigeNews.kz.
Компания предлагает увеличить свою наценку с 6,5 до 11 процентов.
"Проект наценки основывается на фактических затратах по итогам 2022 года. Наибольшие расходы приходятся на логистические услуги – это транспортировка, хранение и погрузочно-разгрузочные работы, занимающие 45 процентов от расходов, связанных с реализацией медикаментов Единым дистрибьютором", - сообщили в пресс-службе компании.
В "СК-Фармация" отметили, что доставка лекарств и медизделий организациям осуществляется вне зависимости от удалённости объектов и других обстоятельств круглый год.
"Кроме того, в целях предотвращения перебоев в лекарственном обеспечении страны, за счёт собственных средств Единого дистрибьютора планируется формирование неснижаемого запаса лекарств. Ещё одним фактором увеличения наценки является рентабельность системы единой дистрибьюции, которая служит показателем экономической эффективности", - сказано в сообщении.
По результатам публичных слушаний документы с проектом приказа Министерства здравоохранения РК по размеру наценки будут направлены в Агентство по защите и развитию конкуренции РК.
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