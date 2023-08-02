Лекарства могут подорожать в Казахстане

СК "Фармация" предлагает увеличить наценку на медикаменты.

Состоялись публичные слушания по обсуждению проекта наценки Единого дистрибьютора "СК-Фармация" на лекарственные средства и медицинские изделия в рамках ГОБМП и системы ОСМС, передаёт BaigeNews.kz.

Компания предлагает увеличить свою наценку с 6,5 до 11 процентов.

"Проект наценки основывается на фактических затратах по итогам 2022 года. Наибольшие расходы приходятся на логистические услуги – это транспортировка, хранение и погрузочно-разгрузочные работы, занимающие 45 процентов от расходов, связанных с реализацией медикаментов Единым дистрибьютором", - сообщили в пресс-службе компании.

В "СК-Фармация" отметили, что доставка лекарств и медизделий организациям осуществляется вне зависимости от удалённости объектов и других обстоятельств круглый год.

"Кроме того, в целях предотвращения перебоев в лекарственном обеспечении страны, за счёт собственных средств Единого дистрибьютора планируется формирование неснижаемого запаса лекарств. Ещё одним фактором увеличения наценки является рентабельность системы единой дистрибьюции, которая служит показателем экономической эффективности", - сказано в сообщении.

По результатам публичных слушаний документы с проектом приказа Министерства здравоохранения РК по размеру наценки будут направлены в Агентство по защите и развитию конкуренции РК.