Легковушки на 2,9 млрд долларов ввезли в Казахстан
Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:47Сегодня, 18:47
150Фото: pxhere.com
Сколько легковых машин ввезли в Казахстан из Китая, Грузии, ОАЭ, Южной Кореи и Японии в 2023 году, сообщили в Минфине, передаёт BaigeNews.kz.
"Таможенное оформление прошли 149 150 легковых автотранспортных средств. Общая стоимость данных авто составила 2,9 миллиарда долларов, уплачено таможенных платежей и налогов на сумму 385,9 миллиарда тенге. В основном авто были импортированы из пяти стран: из Китая – 45 984 штук, Грузии – 39 395, ОАЭ – 20 320, Южной Кореи – 14 870, Японии – 11 438", - говорится в сообщении.
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