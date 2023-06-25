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mash Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49
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Фото: mash

Легкомоторный спортивный самолёт разбился в Подмосковье

Легкомоторный спортивный самолёт Як-52 разбился около подмосковного аэропорта Малино-Харино, погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz.

В Сети появились фото и видео с места происшествия.

Как сообщает российский Telegram-канал "112", причины происшествия выясняются, на месте экстренные службы.

"Управлял Як-52 Евгений Бессмертный – чемпион Московской области по высшему пилотажу. Сегодня был тренировочный полет. Готовились к соревнованиям, отрабатывали фигуры высшего пилотажа. По нашим данным, из-за недостаточной высоты самолёт не смог выйти из фигуры и рухнул на землю", — пишет "112".

 

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Сегодня, 15:49
243
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