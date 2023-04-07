Легализация авто в Казахстане: какая ставка регистрационного сбора применяется

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В Комитете госдоходов разъяснили, собственники каких транспортных средств могут легализовать машины, применив ставку регистрационного сбора 200 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Действие постановления правительства РК от 9 января 2023 года №13 "Об утверждении Правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезённых на территорию Казахстана до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортёров), а также категорий транспортных средств" распространяется на авто категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним рулевым управлением", - сообщили в ведомстве.

К указанным категориям относятся легковые автомобили и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны.

Ставка сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге уплачивается при регистрации транспортных средств вышеуказанных категорий, ввезённых на территорию Республики Казахстан до 1.09.2022 года.

При регистрации транспортных средств, категории которых не указаны в постановлении (в том числе большегрузные автомобили, полная масса которых превышает пять тонн), применяются ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств, установленные пунктом 4 статьи 553 Налогового кодекса.