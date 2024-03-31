Ледяные глыбы взорвали в Актюбинской области, чтобы спасти мост от талых вод

В Айтекебийском районе Актюбинской области принимаются меры для предотвращения разлива талых вод через мост, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает нацкомпания "КазАвтоЖол", 29 марта в районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения дамбы на реке Иргиз. 96 километров автодороги республиканского значения Самара-Шымкент проходят через мост через реку Иргиз. В ночь с 29 на 30 марта были произведены взрывные работы для уничтожения ледяных глыб, которые могли угрожать мосту после повреждения дамбы.

"Из-за увеличения уровня воды и быстрого течения остаётся опасность разлива талых вод через мост. В связи с этим было принято решение о запрете движения грузового транспорта на участке А-22 "Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай" с 0 по 234 км с 30 марта с 19:50. На данный момент специалистами филиала Актюбинской области "КазАвтоЖола" принимаются все необходимые меры для предотвращения разлива талых вод через мост, включая доставку 147 тонн щебня. На месте проведения работ задействовано семь рабочих и четыре единицы спецтехники, а также шесть самосвалов продолжают транспортировку инертных материалов", – сообщается в пресс-релизе.

Следует отметить, что данный мост был построен в 1972 году и отреконструирован в 2004 году. Его длина составляет 58 метров, а ширина проезжей части - 7,7 метра.