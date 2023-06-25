Поскольку лебеди в Словакии находятся под защитой закона, фермерам запрещено охотиться на птиц или даже отпугивать, даже если те находятся на их территории. Представитель Словацкой государственной службы охраны природы Янс Калавскис отметил, что фермер должен подать специальное прошение властям.
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207Фото: pixabay.com
Лебеди-наркоманы атакуют маковые поля Словакии
В Словакии семья фермеров пострадала от лебедей. Сотни птиц каждый день прилетают на поля, где выращивают мак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК Life.
Как сообщает издание Oddity Central.
Фермеры из словацкого города Комарно впервые сообщили о странном поведении лебедей на своих полях еще в феврале. Тогда они посчитали, что тех привлекли лужи воды, которые образовывались в этом районе. Однако птицы постоянно возвращались. Фермеры поняли, что они клюют цветы мака, которые содержат опиум. Сумма ущерба от птиц составила примерно €10 тысяч, сообщил фермер Балинтс Пам.
"Они прилетали постепенно. Мы насчитали здесь более 200 лебедей", — рассказал Пам.
Специалисты считают, что птицы могли спутать цветы мака со своим любимым лакомством — рапсом. Эта ошибка привела к тому, что у лебедей появилась зависимость, а также проблемы со здоровьем. После этого птицы не могли взлететь, лежали на земле, из-за чего несколько лебедей стали жертвами хищников.
"Во время подготовки к следующему сезону фермер должен подать заявку на разрешение, позволяющее отпугивать охраняемых птиц. На данный момент больше ничего нельзя сделать", — объяснил Калавскис.
Пока же помочь птицам решили волонтеры. Они своими силами переносят лебедей и пытаются их отучить от семян мака. Однако эксперты выразили обеспокоенность, что птицы вернутся на маковые поля, как только появится такая возможность.
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