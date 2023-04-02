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Лебедь примёрз к водоёму в Костанайской области
Перепад ночных и дневных температур воздуха играет злую шутку с животными и птицами в Костанайской области. Пернатые примерзают к водоёмам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
Печальную картину журналисты издания запечатлели в Сарыкольском районе утром. По всей видимости, пара лебедей села на воду ночью. А с восходом солнца одна из птиц при виде людей подняться не смогла – примёрзла.
"Обычное явление для этого времени года, — комментирует биолог Андрей Андрющенко. — Бывает, и косули с обледенелыми головами бегают после снега с дождем. Если хотите, то можете проявить добросердечие – разбейте лёд. Конечно, отдавая себе отчет в том, что действия неопасны для вашей жизни. В том числе потому, что лебедь – это супертяж среди гусей. Он может сильно клюнуть, врезать крылом так, что мало не покажется. Вплоть до перелома костей. Даже умирающий лебедь очень силен. А здесь речь не о болезни птицы, а о случайности: задремала, а в это время воду прихватил мороз.
Примерзший лебедь необязательно обречён на смерть. Если их пара – вторая особь может отбивать атаки хищников до тех пор, пока друг, подруга не оттает.
На эту птицу еще не всякий хищник пойдет. Лисица точно не в счет. Барсук и тем более волк — опасны.
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