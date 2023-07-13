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175Фото: pixabay
Лайнер Air Astana, выполнявший рейс из Египта в Атырау, запросил экстренную посадку в Баку
Лайнер Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх-Атырау, запросил экстренную посадку в бакинском аэропорту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sputnik Азербайджан.
Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.
Самолет благополучно приземлился в 16:50 по местному времени.
Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник.
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